Teleguía Deportes

Bélgica vs. Egipto: Hora y canal para ver el partido del Mundial 2026 en Costa Rica, Latinoamérica y España

Bélgica y Egipto se enfrentarán este lunes en uno de los partidos más atractivos de la jornada del Mundial 2026

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín

La selección de Bélgica hará su debut en el Mundial 2026 este lunes cuando enfrente a Egipto, en un partido que promete emociones desde el primer minuto.

Los europeos intentarán comenzar con el pie derecho su participación en la Copa del Mundo, mientras que los africanos buscarán dar la sorpresa y sumar puntos importantes en la lucha por avanzar a la siguiente ronda.

Bélgica y Egipto se enfrentan este lunes 15 de junio en el Mundial 2026.
Bélgica y Egipto se enfrentan este lunes 15 de junio en el Mundial 2026. (Chat GPT/La Nación)

Bélgica quiere volver a ser protagonista

Después de varios años siendo considerada como una de las selecciones más competitivas de Europa, Bélgica llega al Mundial con la misión de recuperar protagonismo en el escenario internacional.

Al frente tendrá a un combinado egipcio que aspira a convertirse en una de las revelaciones del torneo y que confía en sus figuras para complicar a los belgas.

LEA MÁS: WhatsApp se une a la fiebre del Mundial 2026: así puede activar el emoji especial de Trionda

El encuentro forma parte de la primera jornada de la fase de grupos y podría marcar el rumbo de ambos equipos en la competición.

¿A qué hora y dónde ver Bélgica vs. Egipto?

PaísHoraCanal
Costa Rica1:00 p. m.Fox+
México1:00 p. m.ViX
Estados Unidos3:00 p. m.FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
Perú2:00 p. m.América TV, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
Colombia2:00 p. m.Caracol TV, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
Ecuador2:00 p. m.Teleamazonas, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
Chile3:00 p. m.Chilevisión, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
Venezuela3:00 p. m.Televen, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
Bolivia3:00 p. m.Red Uno, Entel TV, Unitel y Tigo Sports
Argentina4:00 p. m.Telefe, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
Uruguay4:00 p. m.DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
Brasil4:00 p. m.SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+ y CazéTV
Paraguay4:00 p. m.GEN, Trece, POPU TV y Unicanal
Puerto Rico1:00 p. m.Telemundo y NAICOM
Nicaragua1:00 p. m.ViX y Tigo Sports
Guatemala1:00 p. m.ViX y Tigo Sports
República Dominicana1:00 p. m.ViX y Tigo Sports
Honduras1:00 p. m.ViX y Tigo Sports
El Salvador1:00 p. m.ViX y Tigo Sports
España9:00 p. m.DAZN y Movistar+
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
BélgicaEgiptoMundial 2026HoraCanlaPartido
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.