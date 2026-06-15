Bélgica vs. Egipto: Hora y canal para ver el partido del Mundial 2026 en Costa Rica, Latinoamérica y España

La selección de Bélgica hará su debut en el Mundial 2026 este lunes cuando enfrente a Egipto, en un partido que promete emociones desde el primer minuto.

Los europeos intentarán comenzar con el pie derecho su participación en la Copa del Mundo, mientras que los africanos buscarán dar la sorpresa y sumar puntos importantes en la lucha por avanzar a la siguiente ronda.

Bélgica y Egipto se enfrentan este lunes 15 de junio en el Mundial 2026. (Chat GPT/La Nación)

Bélgica quiere volver a ser protagonista

Después de varios años siendo considerada como una de las selecciones más competitivas de Europa, Bélgica llega al Mundial con la misión de recuperar protagonismo en el escenario internacional.

Al frente tendrá a un combinado egipcio que aspira a convertirse en una de las revelaciones del torneo y que confía en sus figuras para complicar a los belgas.

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El encuentro forma parte de la primera jornada de la fase de grupos y podría marcar el rumbo de ambos equipos en la competición.

¿A qué hora y dónde ver Bélgica vs. Egipto?