Canadá vs Bosnia-Herzegovina: horario y canal para ver el Mundial 2026 en Costa Rica, Latinoamérica y España

Luego del debut de México en el partido inaugural ante Sudáfrica, este viernes 12 de junio llegará el turno del segundo anfitrión del Mundial 2026.

Canadá abrirá su participación en el torneo cuando enfrente a Bosnia-Herzegovina en el Estadio de Toronto, en un encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo B.

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Además, más tarde será el turno de Estados Unidos, el tercer país organizador, que enfrentará a Paraguay, por lo que la jornada marcará la presentación de los dos anfitriones que faltaban por estrenarse en el Mundial.

La jornada del viernes 12 de junio empieza con el partido entre Canadá y Bosnia, en el Mundial 2026. (Chat GPT/La Nación)

¿A qué hora juega Canadá vs. Bosnia-Herzegovina?

País Hora Canal / Plataforma Costa Rica 1:00 p. m. FOX+, TD Max México 1:00 p. m. TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7 y ViX Guatemala 1:00 p. m. Tigo Sports Honduras 1:00 p. m. Tigo Sports El Salvador 1:00 p. m. Tigo Sports Nicaragua 1:00 p. m. Canal 10 y Tigo Sports República Dominicana 1:00 p. m. Pio Deportes Perú 2:00 p. m. América TV, DirecTV, Paramount+ y DGO Colombia 2:00 p. m. Win Sports, DirecTV Sports, DGO, Win Play, Radio Nacional y Paramount+ Ecuador 2:00 p. m. DirecTV, Paramount+ y DGO Chile 3:00 p. m. DirecTV, Paramount+ y DGO Venezuela 3:00 p. m. DirecTV Sports y DGO Bolivia 3:00 p. m. Entel TV y Tigo Sports Estados Unidos (ET) 3:00 p. m. FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio Argentina 4:00 p. m. TyC Sports, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, TyC Sports Play y Paramount+ Uruguay 4:00 p. m. DirecTV, DGO y Paramount+ Paraguay 4:00 p. m. Gen y Trece Brasil 4:00 p. m. CazéTV España 9:00 p. m. DAZN, TVE La 1 y Movistar+

Otra inauguración

Antes del debut de Canadá, los aficionados podrán disfrutar de la ceremonia inaugural del país anfitrión, programada para las 11:30 a. m. hora de Costa Rica. El espectáculo musical contará con la participación de Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince, quienes serán los encargados de poner el ambiente festivo en el Toronto Stadium.

La organización promete una celebración que mezclará música, cultura y diversidad, en una puesta en escena diseñada para dar la bienvenida oficial al Mundial 2026 en territorio canadiense.