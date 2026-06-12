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Canadá vs Bosnia-Herzegovina: horario y canal para ver el Mundial 2026 en Costa Rica, Latinoamérica y España

Tras el estreno de México en el partido inaugural, este viernes será el turno de Canadá, uno de los tres países anfitriones de la Copa del Mundo 2026

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Por Hillary Chinchilla Marín

Luego del debut de México en el partido inaugural ante Sudáfrica, este viernes 12 de junio llegará el turno del segundo anfitrión del Mundial 2026.

Canadá abrirá su participación en el torneo cuando enfrente a Bosnia-Herzegovina en el Estadio de Toronto, en un encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo B.

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Además, más tarde será el turno de Estados Unidos, el tercer país organizador, que enfrentará a Paraguay, por lo que la jornada marcará la presentación de los dos anfitriones que faltaban por estrenarse en el Mundial.

La jornada del viernes 12 de junio empieza con el partido entre Canadá y Bosnia, en el Mundial 2026.
La jornada del viernes 12 de junio empieza con el partido entre Canadá y Bosnia, en el Mundial 2026. (Chat GPT/La Nación)

¿A qué hora juega Canadá vs. Bosnia-Herzegovina?

PaísHoraCanal / Plataforma
Costa Rica1:00 p. m.FOX+, TD Max
México1:00 p. m.TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7 y ViX
Guatemala1:00 p. m.Tigo Sports
Honduras1:00 p. m.Tigo Sports
El Salvador1:00 p. m.Tigo Sports
Nicaragua1:00 p. m.Canal 10 y Tigo Sports
República Dominicana1:00 p. m.Pio Deportes
Perú2:00 p. m.América TV, DirecTV, Paramount+ y DGO
Colombia2:00 p. m.Win Sports, DirecTV Sports, DGO, Win Play, Radio Nacional y Paramount+
Ecuador2:00 p. m.DirecTV, Paramount+ y DGO
Chile3:00 p. m.DirecTV, Paramount+ y DGO
Venezuela3:00 p. m.DirecTV Sports y DGO
Bolivia3:00 p. m.Entel TV y Tigo Sports
Estados Unidos (ET)3:00 p. m.FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
Argentina4:00 p. m.TyC Sports, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, TyC Sports Play y Paramount+
Uruguay4:00 p. m.DirecTV, DGO y Paramount+
Paraguay4:00 p. m.Gen y Trece
Brasil4:00 p. m.CazéTV
España9:00 p. m.DAZN, TVE La 1 y Movistar+

Otra inauguración

Antes del debut de Canadá, los aficionados podrán disfrutar de la ceremonia inaugural del país anfitrión, programada para las 11:30 a. m. hora de Costa Rica. El espectáculo musical contará con la participación de Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince, quienes serán los encargados de poner el ambiente festivo en el Toronto Stadium.

La organización promete una celebración que mezclará música, cultura y diversidad, en una puesta en escena diseñada para dar la bienvenida oficial al Mundial 2026 en territorio canadiense.

Ambiente México vs. Sudáfrica Afueras del Estadio Azteca 11 de junio de 2026
Ambiente México vs. Sudáfrica Afueras del Estadio Azteca 11 de junio de 2026 (José Cordero/José Cordero)
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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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