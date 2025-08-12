Carlos Castro hizo llorar de la risa a Christian Sandoval tras confundirse con el nombre de un jugador del Herediano

Carlos Castro hizo llorar de la risa a sus compañeros, tras cambiarle el nombre a un jugador del Herediano.

Carlos Castro, exjugador de Liga Deportiva Alajuelense, hizo llorar de la risa a sus compañeros de La Platea, tras confundirse y cambiarle el nombre a un jugador del Herediano.

Como en cada programa, este lunes todos los panelistas analizaron la jornada del fin de semana y cuando tocó el turno del clásico provincial, Castro hizo un comentario que Christian Sandoval no dejó pasar.

“William Walker atajó un montón ayer”, mencionó, refiriéndose en realidad a Anthony Walker, portero del Team.

LEA MÁS: David Guzmán provoca pleito entre Allan Alemán y Víctor ‘Mambo’ Núñez

Aunque Allan Alemán, que era quien estaba hablando, no lo notó, todos se dieron cuenta gracias a la risa de Sandoval.

“Qué pelada mae, se me fue, William Walker”, dijo entre las carcajadas de los demás.

Todos bromearon que el arquero atajó bien porque era un filibustero. William Walker fue una figura (de villano) muy importante durante la Campaña Nacional de Costa Rica en 1856.

LEA MÁS: Herediano defiende a Jafet Soto y asegura que lo que hizo está amparado por la libertad de expresión