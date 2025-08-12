Teleguía Deportes

Carlos Castro hizo llorar de la risa a Christian Sandoval tras confundirse con el nombre de un jugador del Herediano

Carlos Castro tuvo una pifia durante La Platea y sus compañeros no la dejaron pasar

Por Hillary Chinchilla Marín
Carlos Castro hizo llorar de la risa a sus compañeros, tras cambiarle el nombre a un jugador del Herediano.

Carlos Castro, exjugador de Liga Deportiva Alajuelense, hizo llorar de la risa a sus compañeros de La Platea, tras confundirse y cambiarle el nombre a un jugador del Herediano.

Como en cada programa, este lunes todos los panelistas analizaron la jornada del fin de semana y cuando tocó el turno del clásico provincial, Castro hizo un comentario que Christian Sandoval no dejó pasar.

“William Walker atajó un montón ayer”, mencionó, refiriéndose en realidad a Anthony Walker, portero del Team.

Aunque Allan Alemán, que era quien estaba hablando, no lo notó, todos se dieron cuenta gracias a la risa de Sandoval.

“Qué pelada mae, se me fue, William Walker”, dijo entre las carcajadas de los demás.

Todos bromearon que el arquero atajó bien porque era un filibustero. William Walker fue una figura (de villano) muy importante durante la Campaña Nacional de Costa Rica en 1856.

Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

