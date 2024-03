¿Carlos Mora se va de Alajuelense? Esposa del jugador prendió las alarmas con picante publicación

¿Carlos Mora se va de Alajuelense? esposa del jugador encendió las alarmas

Un publicación de Pamela Mora, esposa de Carlos Mora, puso en alerta el futuro del jugador en medio de la crisis que pasa Alajuelense.

La esposa del volante manudo sorprendió con un descargo en Instagram donde defendió a los jugadores que, pese a amar a un club, se van a jugar a otro por trabajo, tal como lo hizo Michael Barrantes, que al firmar con la Liga dijo que todavía era morado.

“Veo a tantas personas diciendo que si un jugador es demasiado aficionado a su equipo, no puede, o no debería de jugar en otro. Lo que nadie ve es que ese literalmente es el trabajo de ellos, lógicamente la pasión también. Entonces, ¿solo por ser muy saprissista, muy liguista, muy Herediano, no puede jugar con otro equipo?”, escribió.

Ella agregó que cuando un contrato se termina no pasa nada si se van a otros clubes, porque las carreras de los futbolistas son muy cortas y tiró una pedrada al decir que hay equipos que no le dan oportunidad a sus jugadores de salir del país, lo que coincide con su esposo, que pese a ser uno de los jóvenes más destacados del campeonato local, no ha dado el gran y esperado salto internacional.

“Amar a un equipo y darlo todo son cosas muy diferentes, cada persona ama y es aficionado a un equipo, darlo todo lo hace en cualquiera porque ese es su trabajo y un verdadero jugador es profesional donde sea”.

A pesar de que su descargo fue general, el final fue más que llamativo, ya que usó a Mora como ejemplo, pese a que tiene contrato hasta el 2026.

“Un claro ejemplo es mi esposo, manudo siempre va a ser, él es lo más liguista que existe, pero eso no significa que no vaya a jugar en otros equipos, es su trabajo”, concluyó.

La historia prendió muchas alertas porque llega en uno de los peores momentos de Alajuelense, en plena reconstrucción tras recibir dos goleadas seguidas.