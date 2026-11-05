Cartaginés vs. Alajuelense: ¿Quién ganará la Copa Centroamericana 2026 y cuáles serían los marcadores, según la IA?

La Copa Centroamericana 2026 se definirá entre Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Cartaginés, dos equipos costarricenses que disputarán el título en una serie de ida y vuelta durante diciembre.

Los manudos buscarán su cuarto campeonato consecutivo, mientras que los brumosos intentarán conquistar el trofeo y frenar el dominio rojinegro en el torneo regional.

La inteligencia artificial analizó los antecedentes de ambos clubes, la ventaja de localía y las condiciones de la final para proyectar un posible campeón y los marcadores de los dos encuentros.

Alajuelense y Cartaginés disputarán la final de la Copa Centroamericana 2026. (chatgpt/Chatgpt)

¿Quién ganará la Copa Centroamericana según la IA?

La predicción señala a Alajuelense como ligero favorito para levantar el título.

El conjunto rojinegro llega como tricampeón defensor y tendrá la ventaja de cerrar la serie en el estadio Alejandro Morera Soto después de terminar como líder de la tabla acumulada con 17 puntos, uno más que Cartaginés.

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Sin embargo, el equipo brumoso podría aprovechar su condición de local en el primer partido para tomar ventaja.

El escenario proyectado por la IA contempla una final muy disputada, con estos posibles resultados:

Cartaginés vs. Alajuelense 2 de diciembre 1-1 Alajuelense vs. Cartaginés 6 de diciembre 2-1

De cumplirse esta predicción, Alajuelense sería campeón con un marcador global de 3-2, resultado que le permitiría conquistar su cuarto título consecutivo de la Copa Centroamericana.

Los marcadores son una simulación de la inteligencia artificial y no corresponden a resultados oficiales ni a probabilidades calculadas mediante un modelo estadístico.

¿A qué hora se juega la final?

El partido de ida se disputará el miércoles 2 de diciembre, a las 7 p. m., en el estadio José Rafael “Fello” Meza.

La vuelta será el domingo 6 de diciembre, a las 6 p. m., en el estadio Alejandro Morera Soto.

Ambos clubes ya aseguraron su clasificación a la Copa de Campeones de Concacaf 2027, mientras que el campeón de esta final avanzará directamente a los octavos de final.