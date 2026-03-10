Champions League hoy: horarios de Galatasaray vs Liverpool, Barcelona, Bayern y más

La Champions League vivirá este martes una jornada intensa con varios encuentros correspondientes a los octavos de final, donde clubes históricos de Europa buscarán tomar ventaja en el partido de ida de la serie.

La programación iniciará temprano y tendrá enfrentamientos atractivos entre equipos de distintas ligas europeas.

Barcelona enfrenta a Newcastle en un duelo clave del torneo europeo. (PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP)

Horarios de los partidos de hoy

La jornada comenzará con el enfrentamiento entre Galatasaray y Liverpool, programado para las 11:45 a.m.

Posteriormente, tres encuentros se disputarán de manera simultánea a las 2:00 p.m., lo que promete una tarde llena de acción en el fútbol europeo.

Entre esos partidos destaca el choque entre Newcastle y Barcelona, donde el club español buscará un resultado positivo en territorio inglés.

En ese mismo horario también se jugará el duelo entre Atlético de Madrid y Tottenham, dos equipos acostumbrados a competir en torneos inte

rnacionales.

La jornada se completará con el enfrentamiento entre Atalanta y Bayern, un partido que también genera expectativa por el poder ofensivo de ambos clubes.

Los encuentros corresponden al primer partido de la serie de octavos de final, por lo que los resultados serán claves antes de los compromisos de vuelta.