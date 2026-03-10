Teleguía Deportes

Champions League hoy: horarios de Galatasaray vs Liverpool, Barcelona, Bayern y más

La Champions League tendrá este martes una jornada cargada de emoción con cuatro partidos correspondientes a los octavos de final, donde destacan duelos como Galatasaray vs Liverpool y Barcelona vs Newcastle

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín

La Champions League vivirá este martes una jornada intensa con varios encuentros correspondientes a los octavos de final, donde clubes históricos de Europa buscarán tomar ventaja en el partido de ida de la serie.

La programación iniciará temprano y tendrá enfrentamientos atractivos entre equipos de distintas ligas europeas.

Barcelona vs Benfica
Barcelona enfrenta a Newcastle en un duelo clave del torneo europeo. (PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP)

Horarios de los partidos de hoy

La jornada comenzará con el enfrentamiento entre Galatasaray y Liverpool, programado para las 11:45 a.m.

Posteriormente, tres encuentros se disputarán de manera simultánea a las 2:00 p.m., lo que promete una tarde llena de acción en el fútbol europeo.

Entre esos partidos destaca el choque entre Newcastle y Barcelona, donde el club español buscará un resultado positivo en territorio inglés.

LEA MÁS: Los Ángeles FC vs. Alajuelense: horario, canal y dónde ver el juego de Concacaf este martes

En ese mismo horario también se jugará el duelo entre Atlético de Madrid y Tottenham, dos equipos acostumbrados a competir en torneos inte

rnacionales.

La jornada se completará con el enfrentamiento entre Atalanta y Bayern, un partido que también genera expectativa por el poder ofensivo de ambos clubes.

Los encuentros corresponden al primer partido de la serie de octavos de final, por lo que los resultados serán claves antes de los compromisos de vuelta.

Los encuentros corresponden al primer partido de la serie de octavos de final, por lo que los resultados serán claves antes de los compromisos de vuelta. (Claude Paris)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.