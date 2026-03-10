Los Ángeles FC vs. Alajuelense: horario, canal y dónde ver el juego de Concacaf este martes

La Liga Deportiva Alajuelense tendrá este martes un desafío exigente cuando enfrente al Los Ángeles FC en un intenso duelo correspondiente a los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

El compromiso se disputará en territorio estadounidense y tendrá un horario poco habitual para los aficionados costarricenses.

Hora y canal para ver el partido

Alajuelense espera sacar un buen resultado de su visita a Los Ángeles (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El encuentro entre Los Ángeles FC y Alajuelense está programado para las 8 p.m. hora de Los Ángeles, mientras que en Costa Rica se podrá disfrutar a partir de las 9 p.m., debido a que existe una hora de diferencia entre ambos países.

Para los seguidores rojinegros que deseen ver el compromiso desde Costa Rica, el partido será transmitido por ESPN y también estará disponible en la plataforma Disney Plus.

En Estados Unidos, en cambio, el enfrentamiento podrá seguirse mediante las señales de Fox Sports y TUDN.

El duelo corresponde a la serie de octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, una fase clave para las aspiraciones de ambos clubes en el torneo regional.

El equipo costarricense afrontará una prueba exigente con bajas como las de Malcom Pilone y Kenneth Vargas ante uno de los clubes más competitivos de la Major League Soccer, en un escenario que suele presentar alta intensidad y presión para los visitantes.

Alajuelense enfrenta a Los Ángeles FC en los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf. (Concacaf.com/Concacaf.com)

