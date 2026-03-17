Champions League hoy: partidos, horarios y dónde ver en Costa Rica, España y Latinoamérica jornada

La Champions League continúa este martes con una cartelera destacada que incluye enfrentamientos de alto perfil, con horarios definidos en formato de 12 horas y transmisión disponible en Costa Rica, Latinoamérica y España.

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Los aficionados podrán seguir partidos como Manchester City vs Real Madrid, Chelsea vs PSG y otros encuentros clave a través de señales deportivas oficiales.

La jornada de Champions League hoy incluye partidos como Manchester City vs Real Madrid. (PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP)

Tabla de partidos, hora y canal

A continuación, el detalle completo de la jornada con partidos, horarios y dónde ver en vivo:

Partido Hora Costa Rica Hora España Canal Costa Rica Canal Latinoamérica Canal España Sporting Lisboa vs Bodø/Glimt 11:45 a.m. 7:45 p.m. ESPN / Disney+ ESPN / Disney+ Movistar Liga de Campeones Chelsea vs PSG 2:00 p.m. 10:00 p.m. ESPN / Disney+ ESPN / Disney+ Movistar Liga de Campeones Manchester City vs Real Madrid 2:00 p.m. 10:00 p.m. ESPN / Disney+ ESPN / Disney+ Movistar Liga de Campeones Arsenal vs Leverkusen 2:00 p.m. 10:00 p.m. ESPN / Disney+ ESPN / Disney+ Movistar Liga de Campeones

Partido más atractivos del día

El duelo entre Manchester City y Real Madrid destaca como el más esperado de la jornada, debido al peso histórico y reciente de ambos clubes en la competición.