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Champions League hoy: partidos, horarios y dónde ver en Costa Rica, España y Latinoamérica jornada

La Champions League ofrece una jornada con duelos de alto nivel como Manchester City vs Real Madrid y Chelsea vs PSG, con transmisión en toda Latinoamérica

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Por Hillary Chinchilla Marín

La Champions League continúa este martes con una cartelera destacada que incluye enfrentamientos de alto perfil, con horarios definidos en formato de 12 horas y transmisión disponible en Costa Rica, Latinoamérica y España.

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Los aficionados podrán seguir partidos como Manchester City vs Real Madrid, Chelsea vs PSG y otros encuentros clave a través de señales deportivas oficiales.

El juego entre el Real Madrid y Manchester City será a las 2 p.m., hora tica. Foto: AFP.
La jornada de Champions League hoy incluye partidos como Manchester City vs Real Madrid. (PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP)

Tabla de partidos, hora y canal

A continuación, el detalle completo de la jornada con partidos, horarios y dónde ver en vivo:

PartidoHora Costa RicaHora EspañaCanal Costa RicaCanal LatinoaméricaCanal España
Sporting Lisboa vs Bodø/Glimt11:45 a.m.7:45 p.m.ESPN / Disney+ESPN / Disney+Movistar Liga de Campeones
Chelsea vs PSG2:00 p.m.10:00 p.m.ESPN / Disney+ESPN / Disney+Movistar Liga de Campeones
Manchester City vs Real Madrid2:00 p.m.10:00 p.m.ESPN / Disney+ESPN / Disney+Movistar Liga de Campeones
Arsenal vs Leverkusen2:00 p.m.10:00 p.m.ESPN / Disney+ESPN / Disney+Movistar Liga de Campeones

Partido más atractivos del día

El duelo entre Manchester City y Real Madrid destaca como el más esperado de la jornada, debido al peso histórico y reciente de ambos clubes en la competición.

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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