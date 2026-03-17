Champions League hoy: partidos, horarios y dónde ver en Costa Rica, España y Latinoamérica jornada

La Champions League continúa este martes con una cartelera destacada que incluye enfrentamientos de alto perfil, con horarios definidos en formato de 12 horas y transmisión disponible en Costa Rica, Latinoamérica y España.
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Los aficionados podrán seguir partidos como Manchester City vs Real Madrid, Chelsea vs PSG y otros encuentros clave a través de señales deportivas oficiales.
Tabla de partidos, hora y canal
A continuación, el detalle completo de la jornada con partidos, horarios y dónde ver en vivo:
|Partido
|Hora Costa Rica
|Hora España
|Canal Costa Rica
|Canal Latinoamérica
|Canal España
|Sporting Lisboa vs Bodø/Glimt
|11:45 a.m.
|7:45 p.m.
|ESPN / Disney+
|ESPN / Disney+
|Movistar Liga de Campeones
|Chelsea vs PSG
|2:00 p.m.
|10:00 p.m.
|ESPN / Disney+
|ESPN / Disney+
|Movistar Liga de Campeones
|Manchester City vs Real Madrid
|2:00 p.m.
|10:00 p.m.
|ESPN / Disney+
|ESPN / Disney+
|Movistar Liga de Campeones
|Arsenal vs Leverkusen
|2:00 p.m.
|10:00 p.m.
|ESPN / Disney+
|ESPN / Disney+
|Movistar Liga de Campeones
Partido más atractivos del día
El duelo entre Manchester City y Real Madrid destaca como el más esperado de la jornada, debido al peso histórico y reciente de ambos clubes en la competición.