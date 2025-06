Christian Sandoval dice que un periodista de Repretel no va a La Platea por miedo a Allan Alemán

Christian Sandoval y Allan Alemán (TDMás/Captura)

Christian Sandoval fue invitado especial de 120 Minutos este viernes y quemó a uno de los panelistas asegurando que le da miedo ir a La Platea, porque le tiene miedo a Allan Alemán.

El periodista de Teletica Radio sorprendió como invitado en el programa de Deportes Monumental, donde le reclamó a su colega Pablo Guzmán, que nunca se ha querido unir una noche a su programa La Platea.

El jefe de deportes Repretel aseguró que ir a La Platea es complicado y más cuando pierde la Liga Deportiva Alajuelense, que por eso no ha aceptado la invitación.

“Es que ir a La Platea es cosa seria, no le tengo miedo a Alemán, bueno a todos, es que son unos bichos. El otro día trajimos a Alemán y mi mamá me dijo que había sido el día que más se había reído porque uno no sabe cuándo está hablando en serio, cuando está hablando en broma y la gente lo ve como un personaje, pero es una gran persona”, contó sobre el exjugador de Saprissa.

Ambos concluyeron que al morado le gusta “caerle” mal a la gente y al final Pablo aseguró que algún día va a aceptar la invitación.

“Para ir ahí hay que ir preparado, tengo que ir preparado y ojalá no después de que la Liga haya perdido un torneo”, mencionó entre risas.