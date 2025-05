(Video) Allan Alemán y Christian Sandoval tuvieron fuerte bronca y así reaccionaron los aficionados

Allan Alemán recibió respaldo de la afición tras pleito con Christian Sandoval. (TDMás/Captura)

Allan Alemán, exjugador del Deportivo Saprissa, y el periodista Christian Sandoval protagonizaron un pleito este martes en el programa La Platea, luego de discutir sobre la polémica frase de Washington Ortega: “pechos fríos”.

LEA MÁS: Paulo Wanchope no se guardó nada y le contestó claro a Ronald Matarrita

A Alemán no le hizo nada de gracia el comentario, mientras que Sandoval lo consideró algo normal. El exjugador le respondió señalando que no entiende lo que se vive en un camerino, ya que nunca jugó en Primera División.

“Ilumínanos a todos, por favor”, recalcó en varias ocasiones Sandoval, a lo que el exjugador le respondió:

LEA MÁS: Así está la situación con Ariel Rodríguez y Nicolás Delgadillo de cara a la final de Saprissa y Alajuelense

Algunos aficionados se le fueron encima a Sandoval también. (TDMás/Captura)

“Si usted se siente incómodo cuando yo digo algo así siempre, y se lo digo como compa, porque usted es mi compa. Hay cosas en el periodismo, no sé porque no soy periodista y, aunque esté aquí sentado, yo no soy periodista y yo respeto todo lo que usted diga”.

Luego, explicó que hay que tener respeto en el fútbol, al igual que en el periodismo, y que esa es la razón por la que no le pareció correcto, ya que “trae pimienta para el próximo partido”.

LEA MÁS: Decisión tomada por el Piojo Hererra con la Sele no fue vista con buenos ojos por los ticos

“Tampoco creo que el fútbol sea una ciencia cuántica y lo he dicho un montón de veces, tampoco es el motor del plasma de Franklin Chang, por favor, es una bola de fútbol”, indicó el comunicador.

Sandoval hasta se levantó y pateó una pelota y se refirió a que el deporte es una cuestión de talento y, a la vez, le tiró a Alemán que el hecho de que no se haya jugado en primera no quiere decir que no se pueda hablar del tema.

“Más que periodista, se ve como un aficionado enardecido, muy mal Sandoval”, “No me simpatiza Alemán, pero en esta tiene toda la razón”, “Ay Sandoval, hasta pena da ver el argumento que sostiene de veras”, “Que respire Sandoval, mucho berrinche”, fueron algunos de los comentarios.