Colombia vs. Costa Rica: ¿A qué hora y por cuál canal ver el partido de este lunes?

Costa Rica enfrentará a Colombia este lunes en Bogotá en un amistoso internacional. (Chatgpt/Chatgpt)

Tras toda la polémica extracancha que rodeó a la Selección Nacional en los últimos días, Costa Rica volverá a la acción este lunes para enfrentar a Colombia, en un amistoso internacional que tendrá ambiente mundialista en Bogotá.

Para los cafeteros, el compromiso servirá como partido de despedida con su afición antes de disputar el Mundial 2026, mientras que para la Tricolor será una oportunidad importante para que el técnico Fernando Batista continúe armando la base y el estilo de juego de cara al futuro.

Bayron Mora, Patrick Sequeira y Manfred Ugalde forman parte de la Selección de Costa Rica que está en Bogotá para el amistoso de este 1.° de junio contra Colombia. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)

Hora y canales para ver el Colombia vs Costa Rica

El encuentro se disputará este lunes a las 5 p.m. hora de Costa Rica y a las 6 p.m. en Colombia.

La transmisión arrancará una hora antes con todos los detalles de la previa y las actividades organizadas alrededor del compromiso, incluyendo la presentación de la reconocida banda colombiana Morat.

En Costa Rica, el partido podrá verse tanto por Repretel canal 6 como por Teletica canal 7.

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Mientras tanto, en territorio colombiano la transmisión estará disponible por las cadenas RCN y Caracol.

El partido será en el estadio El Campín

El amistoso internacional se disputará en el estadio Nemesio Camacho El Campín, ubicado en la ciudad de Bogotá, Colombia.

Se espera una gran asistencia de aficionados colombianos para despedir a su selección antes de la Copa del Mundo 2026, torneo al que Costa Rica no logró clasificar.

Aun así, el compromiso representa una prueba importante para la Sele y especialmente para Fernando Batista, quien busca consolidar una idea futbolística y comenzar a perfilar el grupo que trabajará en el próximo proceso eliminatorio.