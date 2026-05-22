Comentaristas mexicanos se deshicieron en elogios para Keylor Navas: Estos son los paradones que los volvieron locos

La espectacular noche que vivió Keylor Navas en la final de ida entre Pumas y Cruz Azul provocó que los narradores mexicanos de TUDN prácticamente se deshicieran en elogios hacia el arquero costarricense durante toda la transmisión del partido.

TUDN no dejó de alabar al tico

Keylor Navas celebró el primer lugar de Pumas al ganarle a Pachuca el fin de semana pasado. (Pumas/Pumas)

Desde los primeros minutos del encuentro, los comentaristas resaltaron el enorme nivel del portero de Pumas, quien evitó en varias ocasiones la caída de su equipo.

El costarricense tuvo al menos cuatro atajadas determinantes frente al ataque constante de Cruz Azul, y eso hizo que los elogios no pararan en plena transmisión.

“Si no fuese por Keylor Navas, ya se habría notado en el marcador. Un equipo campeón necesita empezar por un gran portero; ya dicen que los arqueros ganan campeonatos”, comentaron durante el juego.

Cada intervención del guardameta tico generaba nuevas reacciones de admiración por parte de los narradores mexicanos.

“La atajada de Keylor Navas, espectacular Keylor”, exclamaron luego de una de las salvadas más impresionantes del compromiso.

Minutos después volvieron a rendirse ante el tico.

“Monstruoso Keylor Navas, qué atajada de Keylor, gran gran atajada. Ha marcado la diferencia en el torneo, grandes actuaciones, y si Pumas está aquí es en gran parte por Keylor”, señalaron.

“Influye directamente en el marcador”

Los comentaristas también destacaron que el costarricense terminó siendo clave para mantener viva la ilusión universitaria en la serie final.

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“Impresionante Keylor Navas, influye directamente en el marcador”, dijeron.

La actuación del arquero dejó completamente abierta la definición del Clausura 2026 y convirtió a Keylor en uno de los nombres más comentados tras el empate 0-0 entre Pumas y Cruz Azul.

Ahora, el costarricense buscará cerrar la serie en casa y conquistar un nuevo título internacional en su carrera.