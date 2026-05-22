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Técnico del Pumas no pudo contenerse ante actuación de Keylor Navas y así lo calificó

Keylor Navas fue clave en el empate 0-0 entre Pumas y Cruz Azul. Ahora, los universitarios deberán ir por la victoria este domingo

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Una vez más, Keylor Navas fue protagonista en el juego de ida de la final de la Liga MX, entre su club, el Pumas, y el Cruz Azul.

Efraín Juárez, técnico de los universitarios, no reparó en destacar el buen nivel del arquero costarricense.

Navas fue clave para que los cementeros no se dejaran la victoria en el primer partido y protagonizó al menos tres jugadas claves, que generaron los aplausos de la Liga MX.

Después del encuentro, Keylor fue reconocido como el mejor futbolista del partido y el entrenador conversó con los medios y le echó flores al desempeño del tico.

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Keylor Navas celebró la victoria contra América alzando sus manos al cielo.
Keylor Navas fue clave en el empate 0-0 entre Pumas y Cruz Azul. Foto: AFP. (Pumas/Pumas)

Las palabras de Juárez

El entrenador reconoció que recurrió a un planteamiento defensivo, pues sabía lo que podía hacer Cruz Azul en la cancha y ahí fue donde recalcó el papel del Hombre de fe.

“Lo sabíamos, a ver, con equipos de esta calidad siempre te van a generar, es una realidad, y por eso tenemos al mejor portero en la historia del continente. Entonces nada, me voy tranquilo, hay que recuperar, tenemos dos días para preparar el partido y el domingo a las 7 de la noche salir con todo”.

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Efraín Juárez, técnico de Pumas, dirigió con intensidad el duelo ante América.
Efraín Juárez resaltó el papel de Keylor Navas en el juego del jueves ante Cruz Azul. Foto: AFP. (CARL DE SOUZA/AFP)

El juego de vuelta será en el Estadio Universitario. Los Pumas lucharán para llevarse su octavo título en la historia.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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