Técnico del Pumas no pudo contenerse ante actuación de Keylor Navas y así lo calificó

Una vez más, Keylor Navas fue protagonista en el juego de ida de la final de la Liga MX, entre su club, el Pumas, y el Cruz Azul.

Efraín Juárez, técnico de los universitarios, no reparó en destacar el buen nivel del arquero costarricense.

Navas fue clave para que los cementeros no se dejaran la victoria en el primer partido y protagonizó al menos tres jugadas claves, que generaron los aplausos de la Liga MX.

Después del encuentro, Keylor fue reconocido como el mejor futbolista del partido y el entrenador conversó con los medios y le echó flores al desempeño del tico.

LEA MÁS: Las contundentes palabras de Keylor Navas tras la final en México sorprendieron a muchos

Keylor Navas fue clave en el empate 0-0 entre Pumas y Cruz Azul. Foto: AFP. (Pumas/Pumas)

Las palabras de Juárez

El entrenador reconoció que recurrió a un planteamiento defensivo, pues sabía lo que podía hacer Cruz Azul en la cancha y ahí fue donde recalcó el papel del Hombre de fe.

“Lo sabíamos, a ver, con equipos de esta calidad siempre te van a generar, es una realidad, y por eso tenemos al mejor portero en la historia del continente. Entonces nada, me voy tranquilo, hay que recuperar, tenemos dos días para preparar el partido y el domingo a las 7 de la noche salir con todo”.

LEA MÁS: Keylor Navas sacó vivo a los Pumas con un show impresionante en la final ante Cruz Azul

Efraín Juárez resaltó el papel de Keylor Navas en el juego del jueves ante Cruz Azul. Foto: AFP. (CARL DE SOUZA/AFP)

El juego de vuelta será en el Estadio Universitario. Los Pumas lucharán para llevarse su octavo título en la historia.