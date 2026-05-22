Las contundentes palabras de Keylor Navas tras la final en México sorprendieron a muchos

Keylor Navas fue el héroe de los Pumas en el partido de la final del fútbol mexicano ante Cruz Azul; sus tapadas fueron totalmente determinantes para sacar el empate a cero.

Keylor Navas fue claro que se siente muy bien para seguir jugando al fútbol. (Pumas/Pumas)

Al acabar el partido, el arquero fue entrevistado por TUDN por ser la figura del partido y de manera modesta, pero directa, dijo que aún se siente entero y con muchas ganas.

A sus 39 años, el costarricense es la gran figura en el fútbol mexicano, pese a que muchos, por su edad, podían pensar que ya iba para abajo.

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“Gracias a Dios estamos bien, me siento muy bien físicamente, contento, feliz, muy feliz de mi familia, mis hijos, los amo muchísimo y todo eso nos motiva a seguir y vamos a seguir con esa motivación”, indicó.

Sobre el encuentro de este domingo a las 7 p.m. en el que los felinos podrían coronarse campeones, el tico fue muy claro.

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“Vamos con todo, hay que ser serios y respetar al rival, estamos en nuestra casa, con nuestra afición y los esperamos a todo pulmón como lo hacen siempre y a salir a ganar el partido”, comentó.