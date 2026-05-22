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Keylor Navas ya es figura en la final en México con este paradón impresionante ante Cruz Azul

Keylor Navas se lució con tres tapadones, uno mucho más impresionante que el otro

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Por Sergio Alvarado
Keylor Navas celebró la victoria contra América alzando sus manos al cielo.
Keylor Navas se lució en apenas sus primeras tres tapadas en la final ante Cruz Azul (Pumas/Pumas)

En apenas quince minutos, Keylor Navas ya se volvió la gran figura de los Pumas en la final del fútbol mexicano ante el Cruz Azul, con tres tapadones que tienen impresionados a todos.

El arquero costarricense inició su show en un partido en el que los locales han sido los absolutos dominadores del juego y si no se han adelantado en el marcador, es solo por el impactante rendimiento del tico.

A los cinco minutos realizó la primera intervención, cuando rechazó un remate desde la parte izquierda del área que desvió por encima del horizontal con un gran manotazo.

Luego, a los nueve minutos, se lució con la mejor de las tres: un remate desde fuera del área del argentino José Paradela. El Halcón lo pescó en el aire al meter su mano derecha de manera providencial, acción que dejó maravillados a los narradores en la transmisión de TUDN.

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Posteriormente, a los 15 minutos, tapó otra por la derecha: un remate muy cercano que logró desviar con sus reflejos felinos.

Miguel Herrera, comentarista de la cadena y extécnico de la Selección de Costa Rica, fue enfático que si el juego está 0-0 es solo por las actuaciones de su exjugador.

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La suerte acompañó a los felinos, ya que a los 27 minutos se anuló un penal en su contra por un fuera de juego de un futbolista del Cruz Azul.

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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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