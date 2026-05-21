Cruz Azul vs. Pumas: ¿A qué hora y por cuál canal ver este jueves la final mexicana donde estará Keylor Navas?

La Liga MX vivirá este jueves uno de los partidos más esperados del año cuando Cruz Azul y Pumas UNAM disputen la final de ida del Torneo Clausura 2026, serie bautizada por los aficionados como el “Clásico de la obsesión” y que tendrá como gran protagonista al arquero costarricense Keylor Navas.

Cruz Azul y Pumas disputarán este jueves la final de ida del Clausura 2026 de Liga MX. (Pumas/Pumas)

Hora y canal para ver la final de Liga MX

El primer encuentro de la serie se jugará este jueves 21 de mayo a las 8 p. m., hora de México (misma hora de Costa Rica), en el Estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México.

El compromiso se podrá seguir a través de la señal de TUDN, canal disponible en la mayoría de cableras, además de la plataforma Fox One.

Pumas UNAM alcanzó la Gran Final luego de terminar como líder general del torneo y eliminar al América y al Pachuca gracias al criterio de ventaja deportiva tras empates en el marcador global.

El equipo dirigido por Efraín Juárez busca acabar con una sequía de 15 años sin conquistar el campeonato mexicano.

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Por su parte, Cruz Azul avanzó tras dejar en el camino al Atlas y a las Chivas del Guadalajara. La “Máquina”, actualmente bajo el mando interino de Joel Huiqui, intentará conquistar su décima estrella luego de cinco años sin celebrar un título de liga.

Cruz Azul y Pumas disputarán este jueves la final de ida del Clausura 2026 de Liga MX. (Creada con IA) (Chatgpt/Chatgpt)

Una final con ingredientes históricos

Además del peso histórico de ambos clubes, la serie destaca porque enfrentará a dos entrenadores mexicanos en una final, algo que no ocurría desde hace varios torneos en la Liga MX.

El antecedente más reciente entre ambos equipos se dio el pasado 14 de marzo durante la fase regular del Clausura 2026, encuentro que terminó empatado 2-2 en Ciudad Universitaria.

Ahora, con el título en juego y millones de aficionados pendientes, el “Clásico de la obsesión” promete una definición llena de intensidad y emociones.