Este es el millonario premio que buscarán Keylor Navas y Pumas en la final mexicana

El portero costarricense Keylor Navas está a las puertas de sumar un nuevo título internacional y, además de la gloria deportiva, junto con Pumas UNAM buscará conquistar un millonario premio económico en la gran final del fútbol mexicano ante Cruz Azul.

El premio millonario que está en juego

Keylor Navas fue la gran figura en el triunfo más reciente de Pumas. (X de Pumas/X de Pumas)

Según informó Deportes TVC, el equipo que logre coronarse campeón del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX recibirá un premio cercano a los 4,1 millones de dólares. (más de 1.800 millones de colones)

La cifra supera los 70 millones de pesos mexicanos y parte de ese dinero sería destinado por la directiva universitaria para repartir bonos especiales entre los jugadores si consiguen levantar el trofeo.

En caso de quedar subcampeón, el club recibiría aproximadamente 2 millones de dólares (904 millones de colones)

La expectativa alrededor de la final ha crecido por el impacto que ha tenido Keylor Navas desde su llegada al fútbol mexicano.

El arquero tico fue una de las grandes figuras de Pumas en las rondas anteriores y resultó clave para sellar la clasificación frente a Pachuca.

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Ahora, el exguardameta del Real Madrid buscará romper la sequía de títulos que arrastra el conjunto universitario y seguir ampliando su exitosa carrera internacional.

El campeón también irá a Concacaf

Además del dinero y del título, el equipo campeón obtendrá un boleto directo a la próxima edición de la Copa de Campeones de Concacaf.

Para Keylor Navas, esto representaría la posibilidad de volver a competir en un torneo internacional de alto nivel en la región.

La serie arrancará este jueves 21 de mayo con el partido de ida, donde Cruz Azul será local.

El compromiso definitivo se disputará el domingo 24 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario, casa de los Pumas, donde los aficionados esperan celebrar una nueva estrella.