Copa América y Eurocopa: Estos son los horarios de todos los partidazos en horas de Costa Rica

Copa América y Eurocopa son los dos torneos más importantes de selecciones después del Mundial (Tomada de Twitter)

Este 2024 se disputarán los dos torneos más importantes y emocionantes del mundo a nivel de selecciones después de la Copa del Mundo, la Copa América y la Eurocopa.

Ambos torneos se disputarán en simultáneo entre junio y julio. En el continente americano las selecciones de siempre de la Conmebol, más las mejores de la Concacaf, se citarán en Estados Unidos, donde buscarán quitarle el reinado a la Argentina de Lionel Messi, que es el campeón vigente de todo.

En el otro lado del charco, el campo de batalla será en Alemania, donde Francia, Inglaterra y los teutones suenan como favoritos para quitarle el reinado a Italia.

La Euro arrancará el 14 de junio, mientras que la Copa América será el 20, pero ambos finalizarán el 14 de julio.

Ambas competiciones se podrán seguir por medio de la señal de los canales de ESPN. En el caso de la Copa América también se podrán ver por Teletica canal 7 y Repretel canal 6.

Horarios en Costa Rica, partidos de la fase de grupos de la Eurocopa y Copa América.

14 de junio: Alemania vs. Escocia 1 p. m.

15 de junio: Hungría vs. Suiza 7 a. m. / España vs. Croacia 10 a. m. / Italia vs. Albania 1 p. m.

16 de junio: Polonia vs. Países Bajos 7 a. m. / Eslovenia vs. Dinamarca 10 a. m. / Serbia vs. Inglaterra 1 p. m.

17 de junio: Rumania vs. Ucrania 7 a. m. / Bélgica vs. Eslovaquia 10 a. m. / Austria vs. Francia 1 p. m.

18 de junio: Turquía vs. Georgia 10 a. m. / Portugal vs. República Checa 1 p. m.

19 de junio: Croacia vs. Albania 7 a. m. / Alemania vs. Hungría 10 a. m. / Escocia vs. Suiza 1 p. m.

20 junio: Eslovenia vs. Serbia 7 a. m. / Dinamarca vs. Inglaterra 10 a. m. / España vs. Italia 1 p. m. / Argentina vs. Canadá 6 p. m.

21 de junio: Eslovaquia vs. Ucrania 7 a. m. / Polonia vs. Austria 10 a. m. / Países Bajos vs. Francia 1 p. m. / Perú vs. Chile 6 p. m.

22 de junio: Georgia vs. República Checa 7 a. m. / Turquía vs. Portugal 10 a. m. / Bélgica vs. Rumania 1 p. m. / Ecuador vs. Venezuela 4 p. m. / México vs. Jamaica 7 p. m.

23 de junio: Suiza vs. Alemania 1 p. m. / Escocia vs. Hungría 1 p. m. / Estados Unidos vs. Bolivia 4 p. m. / Uruguay vs. Panamá 7 p. m.

24 de junio: Albania vs. España 1 p. m. / Croacia vs. Italia 1 p. m. / Colombia vs. Paraguay 4 p. m. / Brasil vs. Costa Rica 7 p. m.

25 de junio: Francia vs. Polonia 10 a. m. / Países Bajos vs. Austria 10 a. m. / Dinamarca vs. Serbia 1 p. m. / Inglaterra vs. Eslovenia 1 p. m. / Perú vs. Canadá 4 p. m. / Chile vs. Argentina 7 p. m.

26 de junio: Eslovaquia vs. Rumania 10 a. m. / Ucrania vs. Bélgica 10 a. m. / Georgia vs. Portugal 1 p. m. / Chequia vs. Turquía 1 p. m. / Ecuador vs. Jamaica 4 p. m. / Venezuela vs. México 7 p. m.

27 de junio: Panamá vs. Estados Unidos 4 p. m. / Uruguay vs. Bolivia 7 p. m.

28 de junio: Colombia vs. Costa Rica 4 p. m. / Paraguay vs. Brasil 7 p. m.

29 de junio: Argentina vs. Perú 6 p. m. / Canadá vs. Chile 6 p. m.

30 de junio: México vs. Ecuador 6 p. m. / Jamaica vs. Venezuela 6 p. m.

01 de julio: Bolivia vs. Panamá 7 p. m. / Estados Unidos Uruguay 7 p. m.

02 de julio: Brasil vs. Colombia 7 p. m. / Costa Rica vs. Paraguay 7 p. m.

La Eurocopa tendrá octavos de final, empezarán el 29 de junio entre los clasificados, mientras que en la Copa América, los mejores de cada grupo, pasarán directamente a cuartos de final, que arrancarán el 4 de julio.