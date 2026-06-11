Corea del Sur vs. República Checa: Hora y canal para ver el partido del Mundial 2026 en Costa Rica, Latinoamérica y España

Tras el partido inaugural entre México y Sudáfrica, la actividad del Grupo A del Mundial 2026 continuará este jueves con el enfrentamiento entre Corea del Sur y República Checa.

Ambas selecciones debutarán en la Copa del Mundo con el objetivo de sumar sus primeros puntos y acercarse a la clasificación a la siguiente ronda.

Corea del Sur y República se estrenan en el Mundial 2026 este jueves 11 de junio. (Chat GPT/La Nación)

Un duelo clave en el Grupo A

El encuentro se disputará en el Estadio Guadalajara, en Zapopan, México, y marcará el estreno de dos equipos que sueñan con convertirse en una de las revelaciones del torneo.

Corea del Sur buscará repetir las buenas actuaciones que históricamente ha tenido en 2002 cuando llegó a semifinales o en 2010, 2018 y 2022 cuando pasó a la segunda ronda. Mientras que República Checa intentará aprovechar su experiencia europea para iniciar con una victoria.

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¿A qué hora juega Corea del Sur vs. República Checa?