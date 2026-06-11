Corea del Sur vs. República Checa: Hora y canal para ver el partido del Mundial 2026 en Costa Rica, Latinoamérica y España

Tras el partido inaugural entre México y Sudáfrica, la actividad del Grupo A del Mundial 2026 continuará este jueves con el enfrentamiento entre Corea del Sur y República Checa.
Ambas selecciones debutarán en la Copa del Mundo con el objetivo de sumar sus primeros puntos y acercarse a la clasificación a la siguiente ronda.
Un duelo clave en el Grupo A
El encuentro se disputará en el Estadio Guadalajara, en Zapopan, México, y marcará el estreno de dos equipos que sueñan con convertirse en una de las revelaciones del torneo.
Corea del Sur buscará repetir las buenas actuaciones que históricamente ha tenido en 2002 cuando llegó a semifinales o en 2010, 2018 y 2022 cuando pasó a la segunda ronda. Mientras que República Checa intentará aprovechar su experiencia europea para iniciar con una victoria.
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¿A qué hora juega Corea del Sur vs. República Checa?
|País
|Hora
|Canal / Plataforma
|Costa Rica
|8:00 p. m.
|FOX+
|México
|8:00 p. m.
|TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7 y ViX
|Guatemala
|8:00 p. m.
|Tigo Sports
|Honduras
|8:00 p. m.
|Tigo Sports
|El Salvador
|8:00 p. m.
|Tigo Sports
|Nicaragua
|8:00 p. m.
|Canal 10 y Tigo Sports
|República Dominicana
|8:00 p. m.
|Pio Deportes
|Colombia
|9:00 p. m.
|Win Sports, DirecTV Sports, DGO, Win Play y Paramount+
|Perú
|9:00 p. m.
|DirecTV, Paramount+ y DGO
|Ecuador
|9:00 p. m.
|DirecTV, Paramount+ y DGO
|Chile
|10:00 p. m.
|DirecTV, Paramount+ y DGO
|Venezuela
|10:00 p. m.
|DirecTV Sports y DGO
|Bolivia
|10:00 p. m.
|Entel TV y Tigo Sports
|Estados Unidos (ET)
|10:00 p. m.
|FOX Network, Telemundo, Tubi, FOX One y fuboTV
|Argentina
|11:00 p. m.
|TyC Sports, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, TyC Sports Play y Paramount+
|Uruguay
|11:00 p. m.
|DirecTV, DGO y Paramount+
|Paraguay
|11:00 p. m.
|Gen y Trece
|Brasil
|11:00 p. m.
|CazéTV
|Puerto Rico
|8:00 p. m.
|Fox Sports 1 y Telemundo
|España
|4:00 a. m. (viernes 12 de junio)
|DAZN y Movistar+