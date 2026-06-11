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Corea del Sur vs. República Checa: Hora y canal para ver el partido del Mundial 2026 en Costa Rica, Latinoamérica y España

Corea del Sur y República Checa debutarán este jueves en el Mundial 2026 con la misión de arrancar con el pie derecho en el Grupo A

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Por Hillary Chinchilla Marín

Tras el partido inaugural entre México y Sudáfrica, la actividad del Grupo A del Mundial 2026 continuará este jueves con el enfrentamiento entre Corea del Sur y República Checa.

Ambas selecciones debutarán en la Copa del Mundo con el objetivo de sumar sus primeros puntos y acercarse a la clasificación a la siguiente ronda.

Corea del Sur y República se estrenan en el Mundial 2026 este jueves 11 de junio.
Corea del Sur y República se estrenan en el Mundial 2026 este jueves 11 de junio. (Chat GPT/La Nación)

Un duelo clave en el Grupo A

El encuentro se disputará en el Estadio Guadalajara, en Zapopan, México, y marcará el estreno de dos equipos que sueñan con convertirse en una de las revelaciones del torneo.

Corea del Sur buscará repetir las buenas actuaciones que históricamente ha tenido en 2002 cuando llegó a semifinales o en 2010, 2018 y 2022 cuando pasó a la segunda ronda. Mientras que República Checa intentará aprovechar su experiencia europea para iniciar con una victoria.

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¿A qué hora juega Corea del Sur vs. República Checa?

PaísHoraCanal / Plataforma
Costa Rica8:00 p. m.FOX+
México8:00 p. m.TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7 y ViX
Guatemala8:00 p. m.Tigo Sports
Honduras8:00 p. m.Tigo Sports
El Salvador8:00 p. m.Tigo Sports
Nicaragua8:00 p. m.Canal 10 y Tigo Sports
República Dominicana8:00 p. m.Pio Deportes
Colombia9:00 p. m.Win Sports, DirecTV Sports, DGO, Win Play y Paramount+
Perú9:00 p. m.DirecTV, Paramount+ y DGO
Ecuador9:00 p. m.DirecTV, Paramount+ y DGO
Chile10:00 p. m.DirecTV, Paramount+ y DGO
Venezuela10:00 p. m.DirecTV Sports y DGO
Bolivia10:00 p. m.Entel TV y Tigo Sports
Estados Unidos (ET)10:00 p. m.FOX Network, Telemundo, Tubi, FOX One y fuboTV
Argentina11:00 p. m.TyC Sports, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, TyC Sports Play y Paramount+
Uruguay11:00 p. m.DirecTV, DGO y Paramount+
Paraguay11:00 p. m.Gen y Trece
Brasil11:00 p. m.CazéTV
Puerto Rico8:00 p. m.Fox Sports 1 y Telemundo
España4:00 a. m. (viernes 12 de junio)DAZN y Movistar+
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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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