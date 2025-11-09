Costa Rica vs. Croacia: hora, canal y cómo ver el partido del Mundial Sub-17 Qatar 2025

La Selección Sub-17 de Costa Rica se juega su última carta en el Mundial Sub-17 Qatar 2025.

El conjunto dirigido por el cuerpo técnico nacional enfrentará a Croacia en un duelo clave para avanzar a los dieciseisavos de final del torneo.

El partido se disputará en la cancha cuatro del Estadio Aspire Zone, en Doha, por la tercera jornada del Grupo C. Costa Rica buscará romper su racha sin victorias y sumar los tres puntos necesarios para mantener viva la ilusión mundialista.

La selección de Costa Rica celebrando su gol en el Mundial Sub-17 de Qatar (@fedefutbolcrc/FCRF)

Horario y transmisión del partido

El compromiso entre Costa Rica y Croacia se jugará este domingo 9 de noviembre a las 8:45 a. m. hora de Centroamérica (9:45 en Panamá y 10:45 ET de Estados Unidos).

El encuentro podrá verse EN VIVO a través de la plataforma FIFA+, disponible en más de 250 países. En Costa Rica, también se transmitirá por Canal 7 y TDMAX.

¿Cómo llegan los equipos?

Costa Rica llega al duelo tras empatar 1-1 con Emiratos Árabes Unidos en su debut y caer por la mínima ante Senegal en su segundo compromiso. Con un solo punto en dos fechas, los ticos están obligados a ganar para mantener sus opciones de clasificación.

Selección Sub-17 de Costa Rica en su primer encuentro en el Mundial de Qatar 2025. (@fedefutbolcrc/FCRF)

Por su parte, Croacia lidera el grupo con cuatro puntos, luego de empatar con Senegal (1-1) y golear a Emiratos Árabes Unidos (3-0).

Lo que necesita Costa Rica para clasificar

La Sele Sub-17 debe ganar a Croacia y mejorar su diferencia de gol. Además, un triunfo de Senegal ante Emiratos Árabes Unidos favorecería sus aspiraciones. Con esos resultados, Costa Rica podría avanzar como segundo del grupo o uno de los mejores terceros.

El formato del Mundial Sub-17

El torneo cuenta con 48 selecciones distribuidas en 12 grupos de cuatro. Clasifican los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros a los dieciseisavos de final, donde comenzarán las series de eliminación directa a partido único.

