Cuenta oficial del Mundial de la FIFA abrió herida a los ticos con publicación sobre costarricense

La cuenta oficial de la Copa Mundial de la FIFA volvió a tocar el corazón de muchos costarricenses luego de publicar un homenaje a Christian Bolaños, una de las figuras más recordadas de la historia reciente de la Selección Nacional.

“Bolaños, el primer tico en disputar tres ediciones de la #CopaMundialFIFA”, escribió la FIFA en sus redes sociales junto a una imagen del futbolista durante el inolvidable Mundial de Brasil 2014.

La publicación rápidamente despertó nostalgia entre aficionados nacionales, especialmente por todo lo que representó aquella generación que hizo historia alcanzando los cuartos de final.

Debut de costa Rica en el mundial Brasil 2014 frente a Uruguay (Archivo LN)

Un recuerdo que hoy golpea más

El mensaje de FIFA no solo hizo recordar uno de los mejores momentos del fútbol costarricense, sino también el complicado presente que vive la Selección Nacional.

Y es que la Tricolor está lejos de aquella versión competitiva que sorprendió al mundo en Brasil 2014; ni siquiera logró clasificar al Mundial 2026, pese a que el torneo contaba con más plazas disponibles.

La fiebre mundialista se vive diferente

FIFA recordó a Christian Bolaños con una publicación en redes sociales. (Jose Cordero)

Para muchos aficionados, la emoción mundialista en el país actualmente se siente muy distinta y gran parte de la ilusión se mantiene únicamente por el tradicional álbum del Mundial y los recuerdos de generaciones pasadas.

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Mientras tanto, publicaciones como la de FIFA sirven para revivir momentos históricos protagonizados por futbolistas como Christian Bolaños, quien quedó marcado como uno de los referentes de la época dorada de la Selección.