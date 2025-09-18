Cuerpo de Rafaguita, joven boxeador, apareció envuelto en una cobija en el desierto de Sonora

Joven boxeador Jesús Ivan Mercado (Tomada de X/Tomadas de X)

El deporte mexicano está de luto. El joven boxeador Jesús Iván Mercado Cabrera, conocido como “Rafaguita”, fue hallado sin vida el 15 de setiembre en un paraje desértico de Sonora, según confirmaron medios locales y autoridades estatales.

El cuerpo del atleta de 21 años fue encontrado en circunstancias estremecedoras: estaba envuelto en una cobija y con cinta adhesiva, abandonado cerca de la carretera que conduce al Golfo de Santa Clara, una zona desértica próxima a la frontera con Estados Unidos.

Reportado como desaparecido días antes

Mercado había sido reportado como desaparecido días antes del hallazgo. La Fiscalía General de Justicia de Sonora informó que el reconocimiento se logró gracias a tatuajes característicos: uno de la Santa Muerte en el brazo y otro con el logo de los Yaquis de Obregón, lo que permitió confirmar su identidad.

LEA MÁS: Cantante mexicano murió ahogado en el mar después de dar concierto

Joven boxeador Jesús Ivan Mercado (Tomada de X/Tomadas de X)

Una carrera corta con grandes sueños

El boxeador competía en la división de peso gallo y tenía un récord profesional de 7 victorias, 9 derrotas y un empate, con una de esas victorias por nocaut. Había decidido mudarse a San Luis Río Colorado, Sonora, en busca de mejores oportunidades deportivas y un camino más sólido en el ring.

Su caso ha generado conmoción en la comunidad del boxeo mexicano, que lo consideraba una joven promesa con aspiraciones de crecer en el deporte.

LEA MÁS: Newcastle vs Barcelona: horario y dónde ver la Champions en Latinoamérica

Investigación en marcha

La Fiscalía de Sonora abrió una carpeta de investigación para esclarecer las causas de su muerte y dar con los responsables. Hasta ahora no se han revelado más detalles, pero el hallazgo provocó indignación en redes sociales y entre aficionados al boxeo, que piden justicia y mayor seguridad para los deportistas en la región.

*Nota realizada con inteligencia artificial*