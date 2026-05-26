Cuñada de Bryan Ruiz le dijo esto a Alajuelense tras salida de Alejandro Bran y Kenneth Vargas del club

La salida inmediata de Alejandro Bran y Kenneth Vargas de Liga Deportiva Alajuelense sigue generando reacciones entre aficionados y figuras cercanas al entorno rojinegro.

Una de las que decidió pronunciarse públicamente fue Priscilla Jaikel, hermana de Carolina Jaikel y cuñada de Bryan Ruiz, quien además siempre ha mostrado ser una fiel seguidora del cuadro manudo.

(Instagram Priscilla Jaikel/Instagram)

“Me alegra que monten un precedente”

La rojinegra utilizó sus redes sociales para enviarle un mensaje directo al club tras conocerse la decisión.

“Me alegra que monten un precedente. Aquí no se trata de ser más papistas que el papa, se trata de los requisitos básicos para ser un deportista profesional”, escribió.

Además, también dejó un mensaje dirigido hacia los futbolistas involucrados.

“Ojalá cada uno logre rodearse de personas que los aconsejen y guíen de buena forma”, agregó.

La decisión fue aplaudida por muchos manudos

La reacción de Jaikel coincidió con gran parte del sentir de muchos aficionados de Alajuelense, quienes inundaron las redes sociales del club apoyando la medida tomada por la directiva.

“Nadie está por encima de la institución”, “Me alegra que se monte un precedente” y “Cambien, por favor”, fueron algunos de los comentarios publicados por seguidores manudos.

La Liga anunció este martes que separó del equipo Bran y Vargas tras los hechos ocurridos durante la madrugada en San Pedro.

Según trascendió, el detonante habría sido un incidente en vía pública donde incluso se reportó un supuesto ataque armado contra el vehículo de Bran.

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Horas antes, la Federación Costarricense de Fútbol también confirmó que Bran quedó fuera del microciclo de la Selección Nacional luego de que la Fedefútbol detectara contradicciones en la versión brindada por el jugador sobre lo ocurrido.