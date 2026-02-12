Deportista noruego ganó bronce en Juegos Olímpicos de Invierno y reveló en plena conferencia que fue infiel a su novia

El biatleta noruego Sturla Holm Laegreid celebró este martes la medalla de bronce en la prueba individual masculina de 20 km, en los Juegos Olímpicos de Invierno pero fue su confesión personal la que terminó acaparando la atención durante la conferencia de prensa posterior a la competencia.

La confesión tras la medalla

Sturla Holm Laegreid ganó el bronce en los 20 km de biatlón. (Instagram/Tomada de Instagram)

Según CNN, luego de subir al podio, Laegreid admitió públicamente en la televisión noruega que había sido infiel a su novia, decisión que, según explicó, tomó como un intento de recuperar la relación.

“Hace seis meses conocí al amor de mi vida, mi novia y hace tres meses la engañé. Se lo dije hace una semana y ha sido la peor semana de mi vida”, declaró ante los medios tras la competencia, esto para que lo perdonaron.

Luego en una conferencia él contó que tomó la decisión de ventilar su vida privada, porque quiere recuperar a su novia.

“No sé si fue la decisión correcta, pero fue la que tomé. Tomamos decisiones diferentes a lo largo de la vida, y así es como se construye la vida, básicamente. Así que hoy decidí contarle al mundo lo que hice”.

El deportista agregó que su intención era demostrar que estaba dispuesto a intentarlo todo. “Tal vez exista la posibilidad de que ella vea lo que realmente significa para mí. O tal vez no, pero no quiero pensar que no lo intenté todo para recuperarla”, expresó.

LEA MÁS: Atlético de Madrid vs. FC Barcelona HOY: horario y dónde ver EN VIVO la semifinal de Copa del Rey 2026 en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos

También reconoció que no ha recibido reacción alguna. “No he tenido ninguna reacción de la chica que mencioné. Me alegro porque entonces tal vez no lo haya visto; tal vez lo vea en el momento adecuado. Espero no empeorarle las cosas, pero tal vez pueda ayudar”, añadió.

Noruega domina el biatlón

Sturla Holm Laegreid ganó el bronce en los 20 km de biatlón. (Instagram/Tomada de Instagram)

Más allá de la inesperada confesión, la jornada fue histórica para Noruega. El oro quedó en manos de su compatriota Johan-Olav Botn, quien cruzó la meta con un tiempo de 51:31.5, mientras que el francés Eric Perrot se llevó la plata.

Botn, visiblemente emocionado, celebró con un grito al cruzar la meta. “Es especial. Estaba intentando recordar todo lo que ha pasado, intentando plasmarlo todo, y espero poder vivir una larga vida con todos los recuerdos que he creado hoy”, declaró.

El atleta destacó que escuchar el himno nacional con la medalla de oro alrededor del cuello será un momento inolvidable.

La jornada dejó medallas para Noruega, pero también una confesión que trascendió el ámbito deportivo y se convirtió en uno de los temas más comentados del día.

Nota realizada con ayuda de IA