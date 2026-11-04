¿Dónde ver el Herediano vs. Saprissa? Esta es la hora y canal del duelo en el Carlos Alvarado

El Club Sport Herediano recibirá al Deportivo Saprissa este jueves 5 de noviembre, en un duelo entre dos equipos con necesidades distintas: los florenses buscan alejarse de la parte baja de la tablas y seguir soñando con un milagro, mientras los morados intentan acercarse al liderato del campeonato nacional.

El cuadro tibaseño llega en la tercera posición con 25 puntos en 14 partidos, por detrás de Sporting, líder con 30 unidades en 15 encuentros, y Cartaginés, segundo con 27 en 14 duelos.

Saprissa busca presionar a los primeros lugares

Herediano recibirá a Saprissa en el estadio Carlos Alvarado este jueves 5 de noviembre. (Chatgpt/Chatgpt)

Una victoria llevaría a los morados a 28 puntos y les permitiría superar el puntaje actual de los brumosos. Sin embargo, su posición al cierre de la jornada también dependerá del resultado de Cartaginés, que ese mismo jueves se medirá con Inter San Carlos.

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Los saprissistas acumulan ocho triunfos, un empate y cinco derrotas. Además, registran 27 goles a favor y 14 en contra, para una diferencia de +13, la mejor de la clasificación compartida.

Los rojiamarillos afrontan el compromiso desde el octavo puesto, con 14 unidades después de 14 encuentros. Su balance es de cuatro victorias, dos empates y ocho derrotas.

Hora y canal de Herediano vs. Saprissa

El encuentro se disputará en el estadio Carlos Alvarado, a las 8 p. m., hora de Costa Rica. La transmisión estará a cargo de FUTV.