Ecuador vs. Costa Rica: ¿A qué hora y por cuál canal ver juego debut oficial de Bryan Ruiz como técnico?

La Selección de Costa Rica enfrentará a Ecuador en un partido que marcará el comienzo de una nueva etapa para el fútbol nacional, con Bryan Ruiz al frente del equipo.

El choque se jugará el viernes 13 de noviembre y será su primer encuentro como técnico oficial de la Tricolor, luego de haber dirigido los dos compromisos anteriores en condición de interino.

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El duelo representa una nueva oportunidad para observar el trabajo del entrenador en el banquillo costarricense.

¿A qué hora y dónde ver Ecuador vs. Costa Rica?

Costa Rica enfrentará a Ecuador en el primer partido oficial de Bryan Ruiz como entrenador. (Chatgpt/Chatgpt)

El partido comenzará a las 6:00 p. m., hora de Costa Rica.

Los aficionados podrán seguir el encuentro por televisión abierta mediante Teletica Canal 7 y Repretel Canal 6.

El compromiso será el primero de Ruiz desde su nombramiento oficial como seleccionador nacional.