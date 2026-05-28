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El curioso e inesperado dato que muestran las redes sociales de Alejandro Bran tras su polémica

La polémica golpeó a Alejandro Bran, pero ocurrió algo muy extraño en sus redes sociales

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Por Hillary Chinchilla Marín

Mientras el nombre de Alejandro Bran sigue siendo noticia dentro y fuera de Costa Rica por el enorme escándalo que terminó sacándolo de Liga Deportiva Alajuelense y de la Selección Nacional, en redes sociales está ocurriendo algo bastante curioso e inesperado.

Lejos de perder seguidores por la polémica, el futbolista en realidad está creciendo rápidamente en Instagram.

Bran aumentó seguidores pese al escándalo

Alejandro Bran convirtió un gol importante para Liga Deportiva Alajuelense en el partido contra LAFC en Los Ángeles.
Alejandro Bran quedó fuera de Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Según datos del sitio especializado en métricas de redes sociales Not Just Analytics, la cuenta oficial del mediocampista pasó de tener aproximadamente 50 mil seguidores a más de 51.854 en apenas pocos días.

Es decir, ganó alrededor de 1.800 nuevos seguidores en medio de toda la controversia.

El crecimiento representa un aumento cercano al 3,71%, cifra que es considerablemente alta en tan poco tiempo.

Lo normal suele ser perder seguidores

El dato llama mucho la atención porque normalmente, cuando una figura pública queda envuelta en escándalos o polémicas, lo más común es que termine perdiendo seguidores y recibiendo rechazo digital, como ha pasado con figuras como Mike Blanco, Esteban Gómez y The Pusshoss.

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Sin embargo, en este caso ocurrió completamente lo contrario.

Según sitios especializados en comportamiento de redes, un aumento cercano al 4% en apenas 48 horas suele indicar que:

  • La cuenta apareció mucho más en recomendados.
  • Hubo publicaciones con alta interacción.
  • La polémica generó búsquedas masivas.
  • Más personas comenzaron a seguir el caso.

En redes sociales, muchas cuentas medianas incluso crecen menos del 1% por semana, por lo que el salto del futbolista sí resulta llamativo.

El caso sigue dando de qué hablar

Pese al escándalo que lo sacó de Alajuelense y de la Selección Nacional, el futbolista ha ganado cientos de seguidores en apenas días.
Pese al escándalo que lo sacó de Alajuelense y de la Selección Nacional, el futbolista ha ganado cientos de seguidores en apenas días. (Captura/Captura)

La polémica alrededor del jugador explotó esta semana luego de los hechos ocurridos durante la madrugada en San Pedro, cuando su carro fue baleado.

Tras la situación, la Federación Costarricense de Fútbol confirmó la salida del volante del microciclo de la Selección Nacional.

Posteriormente, Liga Deportiva Alajuelense anunció también su salida inmediata del club, así como la de Kenneth Vargas.

Además, el caso ya comenzó a aparecer en medios internacionales de países como México, Estados Unidos, Argentina, España y Suiza.

Mientras tanto, en redes sociales, el nombre del futbolista sigue generando conversación constante, y aparentemente también nuevos seguidores.

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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