El escalofriante relato de Andrey Amador sobre su accidente y cirugía de la que nadie sabía

El ciclista costarricense Andrey Amador reveló que fue sometido a una operación del corazón tras el accidente sufrido en febrero, y sorprendió al asegurar que no recuerda nada de lo ocurrido.

“No me acuerdo de nada”

14/03/2026 Ciclcista Andrey Amador se recupera. Fotos de Instagram (Instagram /Instagram)

En entrevista con Teletica Deportes, Amador fue claro sobre lo vivido durante el incidente.

“Si le soy honesto, no me acuerdo de nada… tuve un desvanecimiento que me hizo perder la conciencia y tuve un desmayo encima de la bicicleta”, relató.

El episodio ocurrió mientras entrenaba, lo que encendió las alertas médicas.

El corazón encendió las alarmas

Tras el accidente, los estudios revelaron que el problema estaba en su corazón.

“Hace años me decían como que había algo que ellos veían… me recomendaron hacerme una resonancia en el corazón”, explicó el ciclista, pero él no se la quería hacer porque pensó que si no le pasó nada antes, menos ahora.

Incluso reconoció que, como deportista, dudó en realizarse los exámenes a tiempo.

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Luego de los análisis, especialistas determinaron que debía ser intervenido.

“Vino un especialista en la parte de arritmias y la operación que tuve con un desfibrilador”, detalló.

Este dispositivo ahora le permitirá monitorear su ritmo cardíaco y actuar en caso de emergencia.

Tras lo vivido, Amador dejó una reflexión clara sobre la vida.

“Aprovechen el momento, disfrútenlo y vívanlo”, expresó.

Actualmente, el deportista continúa en recuperación junto con su familia. Está en terapia para recuperar al 100% sus habilidades motoras del lado izquierdo y, aunque ya está bien, es claro que para volver a competir le queda mucho tiempo.