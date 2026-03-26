Así fue el regreso de Andrey Amador a la bicicleta tras su accidente

El ciclista costarricense Andrey Amador volvió a subirse a una bicicleta, casi un mes y una semana después del accidente que sufrió en playa Bejuco de Parrita.

El deportista retomó esta actividad como parte de su proceso de recuperación, luego de la emergencia que lo llevó a permanecer internado en distintos centros médicos.

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El ciclista costarricense Andrey Amador volvió a subirse a una bicicleta, casi un mes y una semana después del accidente que sufrió en playa Bejuco de Parrita. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Parte de su terapia

Amador explicó que el accidente le afectó la parte motora del lado izquierdo de su cuerpo.

Por esta razón, el ejercicio en bicicleta forma parte de la terapia de recuperación que realiza para recuperar movilidad.

En esta ocasión, no salió a la carretera, sino que utilizó un rodillo desde la cochera de una casa, con vista hacia el exterior.

El accidente

El incidente ocurrió la mañana del viernes 20 de febrero, cuando el ciclista perdió el equilibrio y se desplomó mientras dirigía a la preselección nacional de ciclismo de ruta.

Hasta el momento, las causas que provocaron esta situación no han sido confirmadas.

Andrey Amador sufrió el accidente la mañana del viernes 20 de febrero. (cortesia/cortesia)

Tras el accidente, Amador fue trasladado inicialmente al hospital Max Terán y posteriormente al Calderón Guardia, donde permaneció internado.

Días después, fue trasladado al Hospital CIMA, donde continuó su proceso de recuperación.

El ciclista sigue avanzando en su rehabilitación, dando señales positivas en su estado de salud.