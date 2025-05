El Manudito atraviesa un duro momento por el sensible fallecimiento de un ser querido muy cercano

Johan Sandí conocido como el Manuditocr contó que su papito falleció. Foto: Cortesía Johan Sandí.

El Manudito CR, el famoso aficionado de Alajuelense que suele sacarle risas a las aficiones de todos los equipos, pasa por un duro momento por el sensible fallecimiento de su papá.

“Voy a hacer este video lo más corto posible porque no me siento bien, no me siento en condiciones, pero quiero compartirlo con ustedes que son mi familia de las redes sociales. El día de hoy (lunes) a las 6 de la tarde, falleció mi papá. Es un momento duro, estoy tranquilo”, comentó por medio de TikTok.

El Manudicr compartió el video en redes.

Sandí también expresó que en su casa sus familiares estaban bien, y que está manejando la situación de la mejor manera en estos momentos tan complicados.

El intérprete de “El Manudito CR” expresó que se estará lejos de redes sociales.

“Por obvias razones me voy a ausentar de las redes”, detalló.

El manudo de corazón contó que las honras fúnebres de su papito serán este martes a las 2 de la tarde, en la iglesia de Monte Carmelo en San Antonio de Escazú.

“Mi papá no se va a velar, no quisimos eso, para las personas que me han estado preguntado”, dijo.

Sandí le pidió a sus seguidores que si él en algún momento les sacaba una risa con sus videos, les ayudaran a llenar la iglesia este martes en honor a su padre.

“Soy morado, pero mis condolencias, un abrazo grande, el fútbol es un vacilón nada más”, “Dios les dé fortaleza”, “Vamos manudito, aquí no hay colores y los que hemos pasado por eso, sabemos lo duro que es”, es parte de los mensajes que le dejan los internautas.