Erick Lonis fichó al periodista que Hernán Medford tiene atravesado y a quien le ha tirado varios filazos

El exfutbolista y actual directivo del Deportivo Saprissa, Erick Lonis , sorprendió al anunciar la incorporación del periodista José Pablo Alfaro a su programa deportivo en Teletica, en medio de la reciente polémica del comunicador con el técnico morado Hernán Medford.

Un fichaje que no pasa desapercibido

El periodista tuvo un cruce reciente con Hernán Medford. ( Foto: Instagram José Pablo Alfaro. /Foto: Instagram José Pablo Alfaro.)

El anuncio se realizó a través de redes sociales, donde el espacio televisivo le dio la bienvenida oficial a Alfaro como nuevo integrante del equipo.

“¡Bienvenido a la familia, José Pablo Alfaro! Nos llena de alegría presentar a nuestro nuevo integrante del equipo. A partir de este domingo, José Pablo nos acompañará cada domingo a las 8:00 a.m. con lo mejor de la cobertura deportiva”, indicaron.

LEA MÁS: Periodista al que Hernán Medford le tiró en conferencia de prensa le respondió al técnico de Saprissa

La llegada del periodista se da semanas después de que protagonizara un cruce indirecto con Medford, quien lanzó críticas en conferencia de prensa hacia un comunicador de Tigo Sports, en clara referencia a Alfaro.

El contexto con Medford

Erick Lonis sumó a José Pablo Alfaro a su programa deportivo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El entrenador del Saprissa cuestionó comentarios del periodista sobre su forma de manejar las conferencias, lo que generó una respuesta posterior del comunicador, quien defendió su criterio profesional.

Este intercambio dejó en evidencia diferencias de opinión sobre el análisis futbolístico, lo que ahora añade un matiz particular a su llegada al programa de Lonis.

El movimiento también llama la atención por el vínculo directo de Erick Lonis con el club morado, donde se desempeña como miembro del Comité Deportivo.

La contratación deja claro que a diferencia de Hernán, a Lonis si le gusta cómo trabaja Alfaro.