Erick Lonis lanza mensaje directo a figuras que terminan contrato en Saprissa

El directivo del Deportivo Saprissa, Erick Lonis, fue contundente al referirse a las figuras del club que finalizan contrato, dejando claro que en la institución deben permanecer únicamente quienes realmente deseen estar.

Mensaje sin rodeos

El directivo morado se refirió a la situación de quienes terminan contrato y dejó clara su postura. (JOHN DURAN/John Durán)

En declaraciones a Tigo Sports, en la previa del duelo ante Puntarenas FC, Lonis abordó la situación del preparador físico Marcelo Tulbovitz, quien termina su vínculo con el club en mayo, y aprovechó para enviar un mensaje general a todos los que atraviesan una situación similar.

“Para mí siempre lo más importante y una prioridad es que la persona que quiera estar en esta institución, que quiera mantenerse, es porque realmente lo quiere”, afirmó.

El exfutbolista también reconoció que es normal que existan ofertas externas y aspiraciones personales, por lo que el club respeta esas decisiones.

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“Entendemos que a veces tienen ofertas de otros lados y nosotros respetamos también la posibilidad de que tengan el sueño de pasar a otro equipo, a otro fútbol, a otro país”, señaló.

Lonis fue claro en que no está de acuerdo con retener a alguien que no esté completamente convencido de continuar en el club.

“Tratar de convencer a alguien de que se quede en alguna institución, sea un jugador o preparador físico, eso no va conmigo”, expresó.

Además, enfatizó que el rendimiento deportivo está directamente ligado al compromiso.

“Para mí, lo más importante respecto al éxito y al rendimiento tiene que ver con el sentimiento y el compromiso de querer estar donde lo quieres estar en ese momento”, agregó.

El directivo también adelantó que el club ya tiene claro cómo manejará estos casos en las próximas semanas.

Indicó que se reunirán con cada uno de los involucrados para analizar su situación y que las decisiones se irán comunicando poco a poco, conforme se definan.

Las declaraciones llegan en un momento clave para el club, cuando varias figuras podrían definir su continuidad de cara a la siguiente temporada.