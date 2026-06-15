España vs. Cabo Verde: hora y canal para ver el partido del Mundial 2026 en Costa Rica, Latinoamérica y España

La selección de España hará su esperado debut en el Mundial 2026 este lunes 15 de junio, cuando enfrente a Cabo Verde por la primera jornada del grupo H.

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente llega a la Copa del Mundo como vigente campeón de Europa y con el objetivo de superar la decepción sufrida en Catar 2022, cuando fue eliminado en los octavos de final.

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Con figuras jóvenes como Lamine Yamal, España buscará comenzar con una victoria ante una selección caboverdiana que intentará convertirse en una de las sorpresas del torneo.

España quiere arrancar con el pie derecho

España y Cabo Verde abren la jornada del lunes 15 de junio en el Mundial 2026. (Chat GPT/La Nación)

La Roja llega a la Copa del Mundo con una generación que mezcla experiencia y juventud, una fórmula que le permitió conquistar recientemente la Eurocopa.

Al frente estará Cabo Verde, un equipo que ha crecido en los últimos años y que sueña con dar el golpe ante uno de los favoritos del grupo.

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El partido se disputará en el estadio Atlanta, uno de los escenarios mundialistas de Estados Unidos.

¿A qué hora y dónde ver España vs. Cabo Verde?