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Estados Unidos vs. Paraguay: hora y canal para ver juego del Mundial 2026 en Costa Rica, Latinoamérica y España

Estados Unidos hará su estreno en el Mundial 2026 este viernes ante Paraguay, una selección que vuelve a una Copa del Mundo

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Por Hillary Chinchilla Marín

El Mundial 2026 continúa este viernes con el debut de Estados Unidos, uno de los tres países anfitriones del torneo, que se enfrentará a Paraguay en el cierre de la segunda jornada mundialista.

El encuentro, correspondiente al Grupo D, se disputará en el Estadio Los Ángeles a partir de las 7 p. m. hora de Costa Rica, y marcará el regreso de la Albirroja a una Copa del Mundo después de 16 años de ausencia.

Estados Unidos quiere arrancar con el pie derecho

El combinado estadounidense, dirigido por Mauricio Pochettino, tendrá la presión de jugar en casa y ante su afición, por lo que buscará comenzar el torneo con una victoria que lo acerque a los octavos de final.

Por su parte, Paraguay, de la mano de Gustavo Alfaro, vuelve a disputar un Mundial luego de perderse las últimas cuatro ediciones. El equipo guaraní intentará dar la sorpresa desde el arranque y sumar puntos ante uno de los favoritos del grupo.

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Estados Unidos llega como una de las selecciones llamadas a protagonizar el Mundial junto a México y Canadá, los otros dos anfitriones de la cita planetaria.

Estados Unidos y Paraguay protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la jornada en el Mundial 2026
Estados Unidos y Paraguay protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la jornada en el Mundial 2026 (Chatgpt/Chatgpt)

¿A qué hora y dónde ver Estados Unidos vs. Paraguay?

PaísHoraCanal / Plataforma
Costa Rica7:00 p. m.FOX+, TD Max, Teletica y Fox
México7:00 p. m.TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7, Las Estrellas y ViX
Guatemala7:00 p. m.ViX y Tigo Sports
Honduras7:00 p. m.ViX y Tigo Sports
El Salvador7:00 p. m.ViX y Tigo Sports
Nicaragua7:00 p. m.ViX y Tigo Sports
República Dominicana7:00 p. m.ViX y Tigo Sports
Puerto Rico7:00 p. m.Telemundo y NAICOM
Perú8:00 p. m.DirecTV, América TV, Paramount+ y Disney+ Premium
Colombia8:00 p. m.Caracol TV, RCN, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
Ecuador8:00 p. m.Teleamazonas, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
Chile9:00 p. m.Chilevisión, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
Venezuela9:00 p. m.Televen, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
Bolivia9:00 p. m.Red Uno, Entel TV, Unitel y Tigo Sports
Estados Unidos (ET)9:00 p. m.FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One y SiriusXM FC
Argentina10:00 p. m.Telefe, Flow Sports, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
Uruguay10:00 p. m.Canal 5, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
Paraguay10:00 p. m.GEN, Trece, POPU TV y Unicanal
Brasil10:00 p. m.SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+ y CazéTV
España3:00 a. m. (sábado 13)DAZN, La 1 RTVE, Movistar+ y fuboTV
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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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