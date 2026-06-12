Estados Unidos vs. Paraguay: hora y canal para ver juego del Mundial 2026 en Costa Rica, Latinoamérica y España

El Mundial 2026 continúa este viernes con el debut de Estados Unidos, uno de los tres países anfitriones del torneo, que se enfrentará a Paraguay en el cierre de la segunda jornada mundialista.

El encuentro, correspondiente al Grupo D, se disputará en el Estadio Los Ángeles a partir de las 7 p. m. hora de Costa Rica, y marcará el regreso de la Albirroja a una Copa del Mundo después de 16 años de ausencia.

Estados Unidos quiere arrancar con el pie derecho

El combinado estadounidense, dirigido por Mauricio Pochettino, tendrá la presión de jugar en casa y ante su afición, por lo que buscará comenzar el torneo con una victoria que lo acerque a los octavos de final.

Por su parte, Paraguay, de la mano de Gustavo Alfaro, vuelve a disputar un Mundial luego de perderse las últimas cuatro ediciones. El equipo guaraní intentará dar la sorpresa desde el arranque y sumar puntos ante uno de los favoritos del grupo.

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Estados Unidos llega como una de las selecciones llamadas a protagonizar el Mundial junto a México y Canadá, los otros dos anfitriones de la cita planetaria.

Estados Unidos y Paraguay protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la jornada en el Mundial 2026 (Chatgpt/Chatgpt)

¿A qué hora y dónde ver Estados Unidos vs. Paraguay?