Esto dice Pablo Guzmán sobre incidente con Carlos Serrano en 120 minutos

El director de Deportes de Repretel, Pablo Guzmán, se refirió a la polémica generada en 120 Minutos, luego de que el periodista Carlos Serrano abandonara el programa en vivo tras una acalorada discusión con sus compañeros.

El incidente ocurrió durante un debate sobre el favoritismo entre Saprissa y Liberia, donde el tono subió rápidamente y pasó de lo deportivo a comentarios personales, especialmente relacionados con el trabajo de Serrano en Las Historias, de canal 11.

El momento que detonó todo

Pablo Guzmán asegura que todo está normal en 120 Minutos.

Durante la discusión, algunos panelistas cuestionaron a Serrano con bromas sobre su rol fuera del programa, lo que generó incomodidad.

La situación escaló cuando el periodista pidió respeto y decidió cerrar su micrófono antes de levantarse y abandonar la cabina en plena transmisión.

El momento generó gran repercusión en redes sociales, especialmente porque el segmento fue eliminado del Facebook del programa y editado en YouTube.

La versión oficial

Tras lo ocurrido, Pablo Guzmán bajó el tono de la polémica y aseguró que el ambiente dentro del equipo no está afectado.

“Lo que yo sí puedo decir es que todo está normal, el programa es de tirar y de show. Pero todo está normal”, afirmó.

Luego del incidente, la edición más reciente de 120 Minutos se desarrolló con normalidad y sin referencias directas al conflicto.

La única ausencia fue la de Harrick McLean, quien, según se explicó al aire, se encuentra de vacaciones y no tiene relación con lo sucedido.

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Un estilo que genera roces

El programa es conocido por su formato de debate intenso, donde los roces entre panelistas forman parte del espectáculo.

Sin embargo, lo ocurrido con Serrano llamó la atención porque llevó esa dinámica a un nivel más personal de lo habitual.

Pese a eso, desde Repretel insisten en que la situación no pasó a más y que todo sigue dentro de la normalidad del espacio.