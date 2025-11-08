Esto es lo que necesita la Selección de Guatemala para clasificar al Mundial 2026

La Selección de Guatemala mantiene vivas sus opciones de clasificarse a la Copa del Mundo 2026, que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México.

Tras el empate 1-1 entre Panamá y Surinam la fecha pasada, la Bicolor sigue en la pelea por el primer lugar del Grupo A de las eliminatorias de la Concacaf.

Actualmente, el equipo que dirige Luis Fernando Tena ocupa el tercer puesto del grupo con cinco puntos, apenas uno menos que los líderes Panamá y Surinam, ambos con seis unidades. Esa diferencia deja abierta la posibilidad de una remontada guatemalteca en las dos últimas fechas.

La Selección de Guatemala aún sueña con clasificar al Mundial 2026. (Selección de Guatemala/Selección de Guatemala)

¿Qué necesita Guatemala para clasificar?

Para alcanzar su primera participación en un Mundial, Guatemala está obligada a ganar sus dos próximos partidos: ante Panamá y Surinam, lo que le permitiría sumar 11 puntos y adueñarse del primer lugar del grupo.

De no lograr las dos victorias, la Bicolor podría aspirar a un repechaje intercontinental, dependiendo de los resultados de sus rivales directos.

¿Cómo avanza Guatemala en la tabla de la Concacaf?

El pasado 14 de octubre, Guatemala venció 1-0 a El Salvador con gol de Óscar Santis en el Estadio Cuscatlán, lo que significó un impulso clave para mantenerse en carrera. Con esa victoria, los chapines subieron a la tercera posición del Grupo A, dejando a El Salvador en el fondo de la tabla con tres puntos.

Los próximos compromisos serán decisivos:

Guatemala vs. Panamá , 13 de noviembre, en el Estadio El Trébol .

, 13 de noviembre, en el . Guatemala vs. Surinam, 18 de noviembre, también en territorio guatemalteco.

Ventaja como local y antecedentes

El defensor de Guatemala José Morales celebra ante la desazón de los salvadoreños en el propio Estadio Cuscatlán, por las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. (MARVIN RECINOS/AFP)

Jugar en casa podría ser determinante para los chapines. En los últimos cinco enfrentamientos entre Guatemala y Panamá, los canaleros ganaron dos y tres terminaron en empate. Sin embargo, el apoyo local podría inclinar la balanza.

Con dos victorias, la Selección de Guatemala podría sellar una clasificación histórica a la Copa del Mundo 2026, un logro que marcaría un antes y un después en su fútbol.

