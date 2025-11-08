Teleguía Deportes

Esto es lo que necesita la Selección de Guatemala para clasificar al Mundial 2026

Tras el empate entre Panamá y Surinam, la Selección de Guatemala conserva sus esperanzas de clasificar al Mundial 2026

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA y Hillary Chinchilla Marín

La Selección de Guatemala mantiene vivas sus opciones de clasificarse a la Copa del Mundo 2026, que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México.

Tras el empate 1-1 entre Panamá y Surinam la fecha pasada, la Bicolor sigue en la pelea por el primer lugar del Grupo A de las eliminatorias de la Concacaf.

Actualmente, el equipo que dirige Luis Fernando Tena ocupa el tercer puesto del grupo con cinco puntos, apenas uno menos que los líderes Panamá y Surinam, ambos con seis unidades. Esa diferencia deja abierta la posibilidad de una remontada guatemalteca en las dos últimas fechas.

LEA MÁS: Estas son las dos mejores selecciones de la historia de Centroamérica según la IA

Selección de Guatemala
La Selección de Guatemala aún sueña con clasificar al Mundial 2026. (Selección de Guatemala/Selección de Guatemala)

¿Qué necesita Guatemala para clasificar?

Para alcanzar su primera participación en un Mundial, Guatemala está obligada a ganar sus dos próximos partidos: ante Panamá y Surinam, lo que le permitiría sumar 11 puntos y adueñarse del primer lugar del grupo.

De no lograr las dos victorias, la Bicolor podría aspirar a un repechaje intercontinental, dependiendo de los resultados de sus rivales directos.

¿Cómo avanza Guatemala en la tabla de la Concacaf?

El pasado 14 de octubre, Guatemala venció 1-0 a El Salvador con gol de Óscar Santis en el Estadio Cuscatlán, lo que significó un impulso clave para mantenerse en carrera. Con esa victoria, los chapines subieron a la tercera posición del Grupo A, dejando a El Salvador en el fondo de la tabla con tres puntos.

LEA MÁS: Las mejores ciudades de Centroamérica según la inteligencia artificial

Los próximos compromisos serán decisivos:

  • Guatemala vs. Panamá, 13 de noviembre, en el Estadio El Trébol.
  • Guatemala vs. Surinam, 18 de noviembre, también en territorio guatemalteco.

Ventaja como local y antecedentes

El defensor de Guatemala José Morales celebra ante la desazón de los salvadoreños en el propio Estadio Cuscatlán, por las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.
El defensor de Guatemala José Morales celebra ante la desazón de los salvadoreños en el propio Estadio Cuscatlán, por las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. (MARVIN RECINOS/AFP)

Jugar en casa podría ser determinante para los chapines. En los últimos cinco enfrentamientos entre Guatemala y Panamá, los canaleros ganaron dos y tres terminaron en empate. Sin embargo, el apoyo local podría inclinar la balanza.

Con dos victorias, la Selección de Guatemala podría sellar una clasificación histórica a la Copa del Mundo 2026, un logro que marcaría un antes y un después en su fútbol.

Nota realizada con ayuda de IA

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Selección de GuatemalaMundial 2026ConcacafEliminatoriasGuatemalaEl SalvadorNotas IALTHNotas IALT
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.