Estos serán los combates de la Velada del año 6, organizada por Ibai Llanos

El reconocido streamer español Ibai Llanos confirmó este lunes 9 de marzo los primeros combates de La Velada del Año 6, uno de los eventos de entretenimiento digital más vistos del mundo.

El anuncio se realizó en el Teatro Victoria de Barcelona, donde se revelaron varios de los enfrentamientos que protagonizarán influencers y creadores de contenido en peleas de boxeo amateur.

La nueva edición del espectáculo tendrá un dato destacado: contará con 10 combates, la cifra más alta desde que inició el evento.

Enfrentamiento entre los periodistas deportivos Edu Aguirre y Gastón Edul fue el primero en anunciarse (Cortesía/Cortesía)

Combates confirmados de La Velada del Año 6

Durante la presentación, Ibai dio a conocer los enfrentamientos que formarán parte del evento. Entre los combates confirmados aparecen figuras del streaming, el periodismo deportivo y la música urbana.

Los enfrentamientos anunciados son:

Edu Aguirre vs. Gastón Edul

Fabiana Sevillana vs. La Parce

Clersss vs. Natalia MX

Lit Killah vs. Kidd Keo

Alondrissa vs. Angie Velasco

Gero Arias vs. Viruzz

Samy Rivers vs. Roro

Marta Díaz vs. Tatiana Kaer

La organización indicó que tres combates más serán revelados en las próximas horas, completando así las diez peleas programadas para el evento.

Fecha y sede del evento

Ibai Llanos organiza la Velada (Twitter: Ibai Llanos)

Según confirmó Ibai Llanos durante el anuncio, La Velada del Año 6 se realizará el 25 de julio de 2026 en el estadio La Cartuja de Sevilla, el mismo recinto que albergó la edición anterior.

Aunque en 2024 el evento se realizó en el Santiago Bernabéu, el streamer explicó que las restricciones de horario para finalizar el espectáculo influyeron en la decisión de regresar a Sevilla.

Desde su primera edición, La Velada del Año se ha convertido en uno de los eventos más grandes del streaming, combinando boxeo amateur, entretenimiento y música en vivo, con millones de espectadores siguiendo la transmisión en línea.

Nota realizada con ayuda de IA