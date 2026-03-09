Teleguía Deportes

Estos serán los combates de la Velada del año 6, organizada por Ibai Llanos

El streamer español Ibai Llanos anunció este lunes los combates de La Velada del Año 6

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín

El reconocido streamer español Ibai Llanos confirmó este lunes 9 de marzo los primeros combates de La Velada del Año 6, uno de los eventos de entretenimiento digital más vistos del mundo.

El anuncio se realizó en el Teatro Victoria de Barcelona, donde se revelaron varios de los enfrentamientos que protagonizarán influencers y creadores de contenido en peleas de boxeo amateur.

La nueva edición del espectáculo tendrá un dato destacado: contará con 10 combates, la cifra más alta desde que inició el evento.

Christian Tamayo: el hombre que venció el alcoholismo y hoy dedica su vida a ayudar a otros
Enfrentamiento entre los periodistas deportivos Edu Aguirre y Gastón Edul fue el primero en anunciarse (Cortesía/Cortesía)

Combates confirmados de La Velada del Año 6

Durante la presentación, Ibai dio a conocer los enfrentamientos que formarán parte del evento. Entre los combates confirmados aparecen figuras del streaming, el periodismo deportivo y la música urbana.

LEA MÁS: Costa Rica enfrentó a México en el Mundial de objetos de Ibai Llanos y esto fue lo que pasó

Los enfrentamientos anunciados son:

  • Edu Aguirre vs. Gastón Edul
  • Fabiana Sevillana vs. La Parce
  • Clersss vs. Natalia MX
  • Lit Killah vs. Kidd Keo
  • Alondrissa vs. Angie Velasco
  • Gero Arias vs. Viruzz
  • Samy Rivers vs. Roro
  • Marta Díaz vs. Tatiana Kaer

La organización indicó que tres combates más serán revelados en las próximas horas, completando así las diez peleas programadas para el evento.

Fecha y sede del evento

Ibai Llanos organiza la Velada (Twitter: Ibai Llanos)

Según confirmó Ibai Llanos durante el anuncio, La Velada del Año 6 se realizará el 25 de julio de 2026 en el estadio La Cartuja de Sevilla, el mismo recinto que albergó la edición anterior.

Aunque en 2024 el evento se realizó en el Santiago Bernabéu, el streamer explicó que las restricciones de horario para finalizar el espectáculo influyeron en la decisión de regresar a Sevilla.

Desde su primera edición, La Velada del Año se ha convertido en uno de los eventos más grandes del streaming, combinando boxeo amateur, entretenimiento y música en vivo, con millones de espectadores siguiendo la transmisión en línea.

Nota realizada con ayuda de IA

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Ibai LlanosLa Velada del Año La Velada 6Notas IALTHNotas IALT
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.