Exseleccionado Floyd Guthrie pasa un momento duro de salud y sueña con poder volver a Costa Rica

Floyd Guthrie enfrenta una dura realidad en Guatemala tras su retiro. (Cortesía para La Teja) (Cortesía/Cortesía)

Lejos de los estadios, del reconocimiento y de los años en los que su nombre recorría Centroamérica, el exfutbolista costarricense Floyd Guthrie hoy enfrenta una realidad muy distinta.

A sus 60 años, vive en Guatemala atravesando problemas de salud, dificultades económicas y una lucha diaria por salir adelante.

Su historia, no solo habla de fútbol, sino de sacrificios, decisiones que marcaron su vida y golpes personales que lo acompañan hasta hoy.

Guthrie, nacido en Limón, tuvo una carrera amplia como legionario. Jugó en equipos como Herediano, Turrialba, Comunicaciones, además de pasar por ligas en Honduras, México, El Salvador y Guatemala. También defendió la camiseta de la Selección Nacional, acumulando experiencia internacional.

Pero el retiro le cambió el panorama y los problemas de salud lo han desgastado.

“La verdad es que me ha costado, pero ahí voy saliendo. Lo que pasa es que tuve unos problemas con la vista durante más de tres años, y desde que me retiré, al poco tiempo, el desgaste de cartílagos, pero estábamos saliendo”, nos relató.

El dolor no es ocasional, es constante. Hay días en los que incluso levantarse representa un reto.

“Uno se levanta y trata de hacer lo que tiene que hacer, pero desgraciadamente, saliendo del fútbol, el doctor me lo diagnosticó, que iba a tener demasiados problemas con las rodillas. Hasta durmiendo le duele la rodilla a uno, imagínese donde está acostado, y esos dolores de rodilla, porque ya los cartílagos están desgastados, y aun así yo me levanto y trato de hacer lo que tengo que hacer".

Su permanencia en Guatemala no es casual. Más allá del fútbol, su vida personal lo ató al país.

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“Me quedé tratando de sacar adelante a mi hijo que tengo acá; ya tiene 15 años”, explicó.

Sin embargo, ese camino también ha estado lleno de obstáculos, especialmente económicos. Guthrie reconoce que, como muchos exjugadores, terminó enfrentando deudas.

“Uno cae en deudas… pago alquiler, tengo familia”, dijo con franqueza.

Uno de los golpes más duros lo vivió durante su paso por Comunicaciones, uno de los clubes más importantes de Guatemala. Según relata, nunca recibió parte importante del dinero que le correspondía.

“La deuda fue de 143 mil dólares, (más de 65 millones de colones), prácticamente mis ahorros”, aseguró.

Esa situación se agravó por una decisión que tomó en su momento, pensando en ayudar a otros.

“Yo me nacionalicé para ayudar a un compañero… no lo pensé dos veces porque habían muchos ticos en el equipo y, como era el más antiguo, me podía nacionalizar para quedarnos todos”, recordó. Sin embargo, esa decisión, según él, le cerró la puerta para reclamar ante FIFA cuando comenzaron los problemas de pago.

“Ahí fue el golpe que me llevé… no pude pelear mis derechos”, lamentó.

Más allá de lo económico y lo físico, su historia también está marcada por pérdidas personales profundas. Durante su carrera, estando fuera del país, tuvo que enfrentar la muerte de seres queridos.

Perdió a su hermano, a su padre y a su madre mientras estaba en el extranjero, situaciones que lo marcaron para siempre.

“Son cosas complicadas… uno no escoge dónde estar cuando pierde un ser querido”, expresó.

Esa acumulación de golpes le dejó una enseñanza clara.

“Todo esto me ha enseñado a no juzgar a las personas, porque uno no sabe la tormenta que puede estar viviendo alguien”, reflexionó.

Sueña con volver a Costa Rica

El exjugador sueña con regresar a Costa Rica con su familia. (Cortesía/Cortesía)

Hoy, su enfoque está en resistir, recuperarse, seguir adelante, especialmente por su familia y volver a Costa Rica.

A pesar del dolor, de las deudas y de las dificultades, su mentalidad sigue firme.

“Siempre uno con esa mentalidad de luchar… tratando de sobreponerse. Trato de hacer lo que tengo que hacer; después de casi cinco años, estoy iniciando otro proyecto de tratar de entrenar niños, que no es fácil empezar de cero otra vez, pero ahí vamos luchando y tratando de sobreponerse uno a esas situaciones, especialmente a los 60 años; ya no es fácil”, afirmó.

Su meta es clara: recuperarse físicamente, estabilizarse económicamente para volver al país junto a su hijo.

“Mi idea siempre es estar un tiempo más aquí, pero para regresar, uno tiene que regresar a su país, con la familia. Quiero ahorrar algo y regresar con ellos y salir adelante. A mí me gustaría que fuera este año, pero uno siempre deja todo en manos de Dios, él es el que sabe en qué momento”, concluyó.

Floyd Guthrie enfrenta una dura realidad en Guatemala tras su retiro. (Cortesía para La Teja) (Cortesía/Cortesía)