Torneo Nacional

Estos serán los primeros dos bombazos del Herediano para el próximo semestre

En Herediano confirmaron quiénes serán sus primeros refuerzos para el segundo semestre del 2026

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Por Sergio Alvarado
Fernando Lesme marcó el primer gol de la semifinal entre Liberia y Liga Deportiva Alajuelense.
Fernando Lesme jugará en Herediano el próximo torneo. (Rafael Pacheco/La Nación)

Como es costumbre, en Herediano ya se mueven para los fichajes de la próxima temporada e incluso ya confirmaron a los dos primeros que los reforzarán desde junio.

Los nombres son dos figuras que tenían rato de sonar en la órbita florense, el volante Aarón Suárez y el delantero paraguayo Fernando Lesme, quienes ya están fichados.

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Aquil Alí, vicepresidente del Team, confirmó la información este miércoles al periódico La Nación en una entrevista.

“Puedo confirmar que Lesme viene y que Aarón Suárez va a llegar. Lo que tengo confirmado por parte del equipo deportivo es que ya está firmado. Vamos a armar un equipo muy fuerte para estrenar el estadio, porque queremos ser campeones en ese primer torneo”, indicó el dirigente.

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Aarón Suárez, Iğdır FK de Turquía, segunda división
Aarón Suárez, proviene del Iğdır FK de la segunda división de Turquía, (Instagram/Instagram)

El guaraní proviene del Municipal Liberia y en el país ya ha militado con equipos como el Municipal Grecia y Alajuelense, con quien estuvo un solo torneo en el 2024.

Por su parte, Suárez también tiene pasado rojinegro, de donde salió en setiembre del 2025 para irse a jugar al Iğdır FK, de la segunda división de Turquía, club en el que no pudo consolidarse, por lo que viene de vuelta.

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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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