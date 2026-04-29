En Herediano responden si hay dependencia de Marcel Hernández y qué tan clave es el cubano

El atacante Marcel Hernández es sinónimo de gol, algo que ha demostrado a lo largo de su carrera en los equipos en los que ha jugado en nuestro país, y ahora en el Club Sport Herediano no es la excepción.

El atacante cubano no solo es el goleador de los rojiamarillos, sino que además es el mejor artillero del certamen nacional; no obstante, para el jugador florense, Sergio Rodríguez, el equipo rojiamarillo no tiene dependencia del isleño, pese a su gran aporte en la primera fase del torneo para ganar los encuentros.

En Herediano niegan que haya Marcel dependencia y lo esperan de vuelta el sábado (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Yo creo que no es así; para mí Marcel es un gran jugador que en los últimos partidos nos ayudó mucho, pero detrás de él hay compañeros de un muy buen nivel que, si no está él, van a entrar y lo harán de muy buena manera”, dijo el jugador mexicano.

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Hernández se ausentó de los dos últimos compromisos del Herediano, en Pérez Zeledón, en el que ganaron para sellar el primer lugar y también en el empate sin anotaciones contra Sporting en el estadio Carlos Alvarado, debido a unas molestias; sin embargo, el entrenador, José Giacone, confirmó buenas noticias para los aficionados del Team.

Marcel Hernández Herediano Torneo Clausura 2026 24 de abril del 2026 Fotografía: Jorge Navarro (Fotografía: Jorge Navarro/La Nación)

“Con Marcel tuvimos la precaución, ya que venía con una fatiga, pero ya está bien, empezó la semana muy bien, así que ya está al cien por ciento”, mencionó el entrenador argentino de los rojiamarillos.

Marcel es el goleador del torneo con 11 goles (Mayela Lopez/Mayela López)

El atacante cubano ha jugado un total de 16 partidos en el torneo Clausura 2026, en el que acumula once goles, superando por dos en la tabla de goleo a Ronaldo Cisneros de Alajuelense, el cual ya no podrá alcanzarlo debido a que la Liga quedó eliminada, y con el azteca Erick “El Cubo” Torres de Liberia, con siete tantos y quien sigue con vida en semifinales.

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Si todo sale bien con el atacante, volvería para las semifinales de ida en el Fello Meza de Cartago de este sábado a las 8 de la noche para luego, el otro fin de semana, jugar la vuelta ante los brumosos en el Carlos Alvarado en Heredia.