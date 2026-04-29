Tomás Rodríguez comienza a brillar tras el respaldo de Kendall Waston y el camerino de Saprissa

El atacante panameño Tomás Rodríguez se llevó un duro golpe contra el equipo que será su rival en semifinales, Liberia, ya que semanas atrás falló un penal ante los coyotes y el mundo se me vino encima, pero desde ese momento entró en una racha goleadora muy positiva con Saprissa.

Tras lucir cabizbajo y al borde de las lágrimas ante los liberianos, por ser señalado como uno de los villanos por la derrota, Rodríguez suma una importante racha goleadora, algo que ilusiona a uno de los capitanes saprissistas como Kendall Waston, que confía en que ahora y en el futuro se mantenga como el hombre gol de los tibaseños.

Kendall Waston habló muy bien de Tomás Rodríguez (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Yo pienso que Tomás ha sido muy regular desde que inició hasta la fecha; tengo la confianza, Dios primero, de que cuando seamos campeones, así lo va a seguir siendo, porque más allá de los goles anotados o errados, él ha sido constante. Tal vez ustedes (periodistas) lo catalogan más por si falla o mete gol, pero nosotros lo vemos más allá”, acotó Kendall ante la consulta de La Teja.

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Para Waston, el día del penal ante Liberia, es algo normal ver que cualquier jugador se pueda sentir desanimado ante una acción desperdiciada como esa.

“Tomás ha sido muy importante para nosotros, él tiene el respaldo de cada uno de nosotros. Creo que cualquier jugador, sea el que sea, si falla un penal o un gol. se va a ir a la casa dolido; eso es normal. Después de eso, se levantó porque metió gol”, afirmó el defensa del Monstruo.

Rodríguez ha marcado varios goles en el cierre de la fase regular (JOHN DURAN/John Durán)

Desde ese lanzamiento del manchón blanco, el panameño marcó en la final de Copa contra Sporting que ganaron los morados 1-3 en el estadio Edgardo Baltodano; luego no pudo marcar en el clásico en el Morera Soto, pero anotó contra Guadalupe en la goleada tibaseña y cerró el torneo en su fase regular con un tanto más en el Lito Pérez de Puntarenas.

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Además de dichos goles, ya había marcado en Pérez Zeledón en el empate morado, sumado a los tantos contra San Carlos en el triunfo del Monstruo en la Cueva y en ese mismo estadio le marcó a Sporting en la derrota del Saprissa a inicios de la segunda vuelta de la fase regular.