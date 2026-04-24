Herediano podría darse un lujo en la última jornada que ni el más florense de todos imaginó

La primera fase del Herediano en el Clausura 2026 fue tan sólida que llegará al último partido con la posibilidad de darse un lujo que ningún otro club podría, más allá de tener el liderato asegurado.

Gabriel Sibaja (43) ha sido el juvenil de más minutos en Herediano en el Clausura 2026. (Mayela López/Mayela López)

Los florenses todavía tienen una pequeña deuda que saldar; les falta cumplir 60 minutos de la regla sub-21, la que deberán pagar este sábado en el encuentro ante Sporting.

Los albinegros también necesitan cubrir esa exigencia, ya que deben 85 minutos, al igual que Cartaginés, que aún tiene 35 minutos por saldar, pero a diferencia de ellos, el Team podría hasta darse el lujo de no hacerlo y no tener mayores problemas.

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El castigo que no afectaría al Team

El reglamento estipula que al club que no cumpla la regla al final de la primera fase, se le quitarán tres puntos, castigo que no afectaría para nada a los rojiamarillos, gracias a su gran rendimiento.

Actualmente Herediano tiene 37 puntos, seis más que el Saprissa, que es segundo con 31, por lo que si el Team gana o empata ante los griegos, haría 40 o 38 y, ni siquiera quitándole tres unidades, el Monstruo podría igualarlo porque a lo más que pueden llegar es a 34.

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Herediano amarró el liderato desde el miércoles en Pérez Zeledón. (Cortesía Heredia por Media Calle/Cortesía Heredia por Media Calle)

El único escenario que complica a Herediano

La única opción que sí los podría perjudicar es si pierden con Sporting; en ese caso, sí les restan tres, quedaría en 34, los mismos a los que llegaría la S si derrota a Puntarenas, pero la regla estipula que el equipo que no cumpla, en caso de empate en puntos, llevará las de perder.

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La estrategia del club para cumplir con la norma

A lo largo de casi toda la temporada, el volante Gabriel Sibaja ha sido quien más ha sumado para los rojiamarillos, estrategia que Gustavo Pérez, gerente deportivo del club, explicó y en la que confirmó que sin duda cumplirán con la norma.

“La planificación ha sido esa, hemos ido con el promedio por partido, lo hemos llevado bien durante el torneo. Gabriel es el que ha sumado muchos más minutos que los demás jóvenes, vamos bien con el promedio tal cual lo planificamos para cumplir con esta norma, es un tema que no nos alarma, porque lo hemos ido sacando con el promedio”, explicó en declaraciones a FUTV antes del partido contra Pérez Zeledón de esta semana.