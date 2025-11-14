Fallece Xabier Azkargorta, el histórico técnico de Bolivia, Chile y Espanyol

El fútbol internacional está de luto tras la muerte de Xabier Azkargorta, quien falleció este viernes a los 72 años, según informó el Espanyol de Barcelona, uno de los clubes en los que dejó una marca importante. La información fue difundida inicialmente por el medio El País, de España.

Carrera marcada por logros y registros

Xabier Azkargorta dejó una huella profunda en el Espanyol y el fútbol sudamericano. (Martin Alipaz)

Azkargorta dirigió al Espanyol entre 1983 y 1986, etapa en la que sumó 134 encuentros, convirtiéndose en el sétimo técnico con más partidos en la historia del club. Su trayectoria como futbolista fue breve debido a una lesión, pero su impacto llegó desde los banquillos.

Con apenas 29 años se convirtió en el entrenador más joven en dirigir un partido de Primera División, precisamente con el Espanyol. También pasó por los banquillos del Valladolid, Sevilla y Tenerife, donde consolidó su nombre en el fútbol español.

El Mundial que lo convirtió en figura en Bolivia

En 1993 asumió la dirección técnica de la selección de Bolivia y logró un hito histórico: clasificar al país al Mundial de Estados Unidos 1994, la primera participación boliviana en una Copa del Mundo desde 1950. Ese logro le dio una enorme popularidad en el país andino.

Posteriormente dirigió a la selección de Chile, aunque con menor repercusión. Aun así, su paso por Sudamérica consolidó su figura como uno de los técnicos europeos más influyentes en la región.

Lamentamos comunicar que nos ha dejado Xabier Azkargorta, entrenador del RCD Espanyol entre 1983 y 1986. Con 134 encuentros, se convirtió en el 7º técnico con más partidos en la historia del Club.



Nuestro más sentido pésame a familiares y amigos. Descanse en paz. pic.twitter.com/jK49ZHakpE — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) November 14, 2025

