Firpo vs. Alajuelense: ¿A qué hora y por cuál canal ver el partido de Copa Centroamericana?

Alajuelense visita a Firpo este jueves por la cuarta jornada de la Copa Centroamericana. (Gemini/Made with Google AI)

Liga Deportiva Alajuelense tendrá este jueves 20 de agosto una noche clave en la Copa Centroamericana de Concacaf 2026, cuando visite al Luis Ángel Firpo de El Salvador por la jornada 4 del grupo A.

Los manudos llegan como líderes con seis puntos, los mismos que Plaza Amador, aunque los panameños ya disputaron tres encuentros. Firpo aparece tercero con tres unidades y todavía pelea directamente por avanzar a la siguiente ronda.

Para Alajuelense el panorama es bastante claro: si gana esta noche, asegurará matemáticamente su clasificación a los cuartos de final.

¿A qué hora y dónde ver Firpo vs. Alajuelense?

El partido comenzará a las 9 p. m., hora de Costa Rica, y se podrá seguir en vivo por ESPN y mediante Disney+ Premium.

El compromiso se jugará en el estadio Nacional Las Delicias, en Santa Tecla, luego de un cambio de sede debido al estado del terreno de juego del estadio Mágico González.

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Firpo llega motivado después de golear 4-0 a Diriangén, resultado que lo mantiene con vida en la lucha por la clasificación.

Alajuelense, por su parte, intentará hacer valer su condición de tricampeón del torneo regional y continuar con paso perfecto en esta edición.