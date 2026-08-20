Así habló Ismael Rescalvo sobre el favoritismo de Alajuelense en la Copa Centroamericana

Ismael Rescalvo, técnico de Alajuelense, hizo a un lado la presión que tiene el equipo rojinegro por ser el tricampeón centroamericano y, previo al juego contra Luis Ángel Firpo, expresó cómo disfruta el torneo regional.

Una victoria de los leones contra los salvadoreños les da el pase a los cuartos de final de la Copa Centroamericana. El juego será este jueves, a las 9:06 de la noche, en el Estadio Nacional Las Delicias.

“Hay que disfrutar cada momento. Es un partido que queremos disfrutarlo, ser ambiciosos, un equipo que salga a ganar, que es lo que este grupo cada vez demuestra en el campo, esa mentalidad de ser fuertes, de superar las dificultades.

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Ismael Rescalvo, técnico de Alajuelense se quitó la etiqueta de favorito y afirmó que el equipo irá con todo, para buscar el pase a cuartos de final. Foto: prensa LDA. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

“Queremos mostrar un fútbol vistoso, alegre, vertical, de ir a no conformarnos con lo que tenemos que hacer, sino buscar siempre la mejora continua. Ese es el mensaje que trasladamos a los jugadores y el que nos traslada el club, de ir paso a paso”, recalcó.

Un grupo muy abierto

El técnico español comentó que no le preocupa el tema de jugar en cancha sintética porque a lo largo de la temporada han ganado puntos en gramas artificiales.

“Hemos tenido la ventaja de que hemos jugado más partidos en gramilla sintética que natural, entonces nos ha tocado adaptarnos a esa circunstancia y el equipo lo ha venido haciendo muy bien.

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“Nos hemos preparado para venir a hacer un buen partido, cerrar la clasificación y eso está en nuestra mente, enfocarnos en hacer un gran partido, mostrar nuestro mejor nivel como equipo y sumar tres puntos que nos dejarían ya clasificados”, añadió.

Alajuelense lidera el grupo A de la Copa Centroamericana, con 6 puntos. Foto: prensa LDA. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

La Liga lidera el grupo A de la Copa Centroamericana, con 6 puntos, al cabo de dos partidos y este es un detalle que no dejó pasar el entrenador, pues resaltó lo competitivo que ha sido el torneo.

“Es un grupo muy abierto, no ha habido empates, lo cual le ha permitido a todos llegar a esta tercera fecha con mucha apertura en cuanto a posibilidades. Nosotros no queremos dejar la oportunidad de volver a sumar tres puntos fuera de casa.

“Queremos hacer un gran partido, jugar con esa determinación y ese compromiso que hemos mostrado en los partidos anteriores y seguir creciendo, porque tenemos claro que tenemos un margen de mejora importante y eso nos permite la ambición de querer más”, recalcó.