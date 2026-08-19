Alajuelense tiene un impresionante dato en Copa Centroamericana que preocupa a sus rivales

La Liga Deportiva Alajuelense no es el tricampeón de la Copa Centroamericana por obra de la casualidad, sino al gran dominio que ha mostrado en este certamen desde su creación.

Primero fue la Liga Concacaf en 2017, que en 2023 se convirtió en la Copa Centroamericana, y desde el cambio de formato en dicho año, Alajuelenese tiene una marca impresionante como visitante en este certamen.

Alajuela superó su primera prueba fuera de casa en esta edición de la Copa Centroamericana (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Los manudos no saben lo que es perder en condición de visitante desde que se creó este formato de Centroamericana, siendo la última derrota de los rojinegros, 3-2, ante el Olimpia de Honduras en Tegucigalpa, por la Liga Concacaf en 2022.

Este jueves, los tricampeones de Centroamérica visitan al Luis Ángel Firpo de El Salvador, equipo que en la edición de 2024 ya supo lo que es morder el polvo en su país ante Alajuelense, por 3-4.

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Los números de la Liga en condición de visitante

Alajuela empezó esta racha en la edición de 2023 cuando visitó en la fase de grupos a los Verdes en Belice, partido que finalizó con una goleada de 0-3 para los erizos, seguido por el Sporting San Miguelito en Panamá, que terminó en victoria liguista por 0-1.

En los cuartos de final, los leones se midieron al Cartaginés y en el Fello Meza ganaron 1-3, para en la semifinal de visitante medirse al Herediano, que acabó en empate, para en la final ganar la ida en Nicaragua 0-3 contra el Real Estelí.

Alajuelense superó al Firpo en El Salvador en el 2024

Para el 2024, en la fase de grupos se midió con el rival de este jueves, como se contó anteriormente, y al Alianza de El Salvador, que acabó con triunfo rojinegro 1-2 en el estadio Cuscatlán.

En cuartos de final se encontró con Comunicaciones, rival al que derrotó en Guatemala 1-2, para en semis medirse con Antigua del mismo país y sacar un empate sin goles, para cerrar esa edición con una paridad a uno ante Estelí en Nicaragua.

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En la pasada edición, la Liga ganó ante Managua en Nicaragua, 1-2, y nuevamente a Alianza en El Salvador, pero esta vez, 0-1, en la fase de grupos.

En cuartos de final se enfrentó al Motagua, al cual derrotó en Tegucigalpa por 1-2; en semifinales se enfrentó al Olimpia, con el que empató a uno pero lo venció en penales; y al Xelajú de Guatemala, rival ante el que se coronó tras empatar a uno y ganar desde los lanzamientos del manchón blanco.

En la presente edición, los erizos ya visitaron al Diriangén de Nicaragua y sacaron nuevamente un triunfo fuera del Morera Soto, 1-3.