Leyenda de Alajuelense rompe el silencio sobre el proceso del técnico Ismael Rescalvo

Omar Arroyo, una de las leyendas de la Liga Deportiva Alajuelense, ve con prudencia el presente del equipo rojinegro.

El exdelantero, quien vistió los colores rojinegros de 1981 a 1989, dijo que no se pueden tener resultados de la noche a la mañana y manifestó que los éxitos del equipo que dirige Ismael Rescalvo requieren de tiempo.

“Es un poco complicado, porque obtener resultados, principalmente en un equipo como Alajuelense, no es fácil.

LEA MÁS: Alajuelense sacó a la venta las entradas para el Clásico Nacional ante Saprissa, estos son los precios

Omar Arroyo (segundo a la derecha), exdelantero de Alajuelense habló del presente del cuadro rojinegro. Foto: captura de pantalla. (Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

“Es parte de un proceso, hay que saber acomodar las piezas del ajedrez y eso lleva su rato. Espero que con las contrataciones y la gente que hay, el equipo pueda funcionar bien y se obtengan los resultados que uno desea”, afirmó.

Don Omar tiene 70 años y en este momento disfruta de su pensión, pero además da asesorías a diferentes empresas.

“Soy ingeniero agrónomo, por muchos años laboré para el Banco de Costa Rica y para el Banco Nacional, pero no estoy del todo desocupado, porque doy asesorías para aprovechar el tiempo”, afirmó.

LEA MÁS: Guardaba en el clóset un tesoro centenario de Alajuelense y tomó una decisión que le cambió la vida

¿Cómo disfruta del fútbol?

Arroyo dijo que no es de ir al estadio, pero para él es imposible despegar los ojos de los encuentros.

“Me gusta ver partidos, pero no me desvelo por ir al estadio y me gusta ver fútbol. Me encantó el Mundial pasado y siempre es un halago ver a figuras y grandes jugadores”, recalcó.

Hace unos días, el exjugador de Ramonense fue parte del homenaje que realizó la Liga a los primeros campeones de la Concacaf de 1986.

Don Omar habló del reconocimiento que le dio el club y dijo estar muy emocionado al ver lo que la dirigencia hizo por este grupo de exfutbolistas.

LEA MÁS: Alajuelense honra su historia con los nuevos uniformes del equipo y llena de nostalgia a sus aficionados

Don Omar Arroyo (a la derecha) formó parte del grupo de jugadores homenajeados con el nuevo uniforme de Alajuelense. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Me parece muy bien, muy emotivo. Estoy impresionado por el reconocimiento, que se les rindiera tributo a jugadores que hace 40 años lograron una hazaña importante para el club y Costa Rica”, dijo.

El pasado 31 de julio, el exjugador modeló uno de los uniformes que presentó Alajuelense para la nueva temporada.

“El diseño de la camisa está muy lindo y uno agradece los reconocimientos que se hacen a lo que uno demostró en la cancha. Me encantó la camisa de rayas, porque es muy similar a la que usamos hace 40 años y el uniforme alternativo tiene un significado especial para nosotros”, comentó.