Los durísimos dardos que Jafet Soto lanzó contra Paulo Wanchope años atrás

Paulo Wanchope sería el entrenador elegido por el Herediano para hacerse cargo del campeón nacional después del despido de José Giacone tras ser goleado por Alajuelense 0-3.

Chope ya tuvo dos pasos por el Team, uno en 2008 que acabó en un trágico fracaso tras no lograr avanzar a las semifinales de ese certamen con los rojiamarillos.

Jafet le ha tirado duro al Chope técnico (Rafael Pacheco Granados)

La última ocasión en que se dio su despido fue en 2018, durante la fase regular de ese torneo; esto después de que Jaime de la Pava fue sacado del club y llegó Wanchope, pero este estuvo alrededor de un mes en el cargo.

Jafet Soto, en 2023, cuando Chope estaba en el Cartaginés, tuvo un cruce de palabras con él, tras una polémica debido a unas declaraciones sobre el arbitraje contra los florenses por parte de Paulo durante una conferencia de prensa.

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Soto Molina no se quedó callado y, para responder a esas afirmaciones, atizó con fuertes dardos contra Wanchope, quien llegaría a ser el nuevo timonel del Team.

“Yo entiendo que su carrera como entrenador no soporta un fracaso más; su carrera como entrenador ha sido regular, mala”.

Chope llegaría al banquillo del Team (Rafael Pacheco Granados)

“Me parece que Paulo no recuerda que jugó fútbol, pero como jugador no podemos decir absolutamente nada, tuvo una carrera espectacular, la respeto muchísimo, pero como entrenador su carrera no soporta un fracaso más”.

“La frustración de él es grande como director técnico, pero no debe meternos en sus enredos”, dijo Jafte, presidente del Herediano, contra Chope años atrás.