Fotos de la tristeza de Keylor Navas tras perder la final con Pumas se volvieron virales en México

La derrota de Pumas UNAM en la final del fútbol mexicano dejó una de las postales más comentadas de las últimas horas: la profunda tristeza de Keylor Navas, quien terminó visiblemente devastado tras quedarse a las puertas del título.

Las imágenes del tico impactaron a México

Keylor Navas terminó llorando tras perder la final mexicana con Pumas. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)

Apenas terminó el partido, las cámaras captaron al portero costarricense completamente afectado, mientras observaba la celebración rival sobre el terreno de juego.

En varias imágenes, que rápidamente comenzaron a viralizarse en redes sociales, se ve al tico con la mirada perdida y un evidente dolor por la derrota.

La reacción sorprendió a muchos aficionados debido a la enorme trayectoria del Halcón, quien a lo largo de su carrera ganó prácticamente todo con equipos como el Real Madrid, incluyendo Champions League y títulos internacionales.

Sin embargo, la tristeza en el rostro del guardameta dejó claro cuánto significaba esta final para él y el fuerte compromiso que desarrolló con Pumas desde su llegada al fútbol mexicano.

Muchos consideran que fue el mejor jugador del torneo

Aunque el conjunto universitario no logró levantar el trofeo, para muchos aficionados y analistas mexicanos Navas terminó siendo el mejor futbolista del campeonato.

El arquero fue figura constante durante toda la liguilla y especialmente en la final de ida, donde sostuvo al equipo con varias atajadas determinantes frente al ataque de Cruz Azul.

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Durante los últimos días, medios deportivos mexicanos destacaron repetidamente el enorme impacto del experimentado portero desde que aterrizó en el club universitario.

Imágenes que duelen. 💔 🇨🇷



Ver a Keylor Navas quedarse a la orilla de ser Campeón del Futbol Mexicano. 🥺#LigaMX pic.twitter.com/O5kwclJZZa — TNT Sports México (@tntsportsmex) May 25, 2026