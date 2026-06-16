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Francia vs. Senegal: hora y canal para ver el partido del Mundial 2026 en Costa Rica, Latinoamérica y España

La selección francesa iniciará este martes su participación en la Copa del Mundo enfrentando a Senegal

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Por Hillary Chinchilla Marín

La selección de Francia hará este martes 16 de junio su debut en el Mundial 2026 cuando enfrente a Senegal en un atractivo duelo correspondiente a la primera jornada del Grupo I.

El encuentro se disputará en el MetLife Stadium de Nueva York, Estados Unidos, y pondrá frente a frente a una de las selecciones favoritas para pelear por el título contra uno de los equipos africanos más fuertes de la actualidad.

Francia quiere empezar con el pie derecho

Kylian Mbappé Francia Eliminatorias Uefa Mundial 2026 13 de noviembre AFP
Francia buscará arrancar el Mundial 2026 con una victoria ante Senegal. Foto: AFP (La Nación/AFP)

Los franceses llegan a la Copa del Mundo con el objetivo de comenzar sumando tres puntos y ratificar su condición de candidatos al título.

La selección gala cuenta con una generación repleta de talento y experiencia internacional, por lo que buscará imponer condiciones desde el arranque del torneo.

Del otro lado estará Senegal, una escuadra que en los últimos años se ha consolidado como una potencia africana y que intentará complicar a los europeos en su estreno mundialista.

Para los africanos, sumar puntos en esta primera fecha podría ser determinante en la lucha por avanzar a los octavos de final.

Costa Rica podrá verlo gratis por Teletica

Una de las buenas noticias para los aficionados costarricenses es que este partido forma parte de los encuentros que Teletica transmitirá gratuitamente durante el Mundial 2026.

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Además de Canal 7, los seguidores también podrán seguir las incidencias del encuentro mediante TDMAX, FOX+ y Fox.

El duelo promete emociones desde el primer minuto debido al potencial ofensivo de ambas selecciones y a la importancia de arrancar con una victoria en la fase de grupos.

Francia y Senegal entran en acción en el Mundial 2026 este martes 16 de junio. Estas selecciones protagonizarán el primer partido del día.
Francia y Senegal entran en acción en el Mundial 2026 este martes 16 de junio. Estas selecciones protagonizarán el primer partido del día. (Chat GPT/La Nación)

¿A qué hora y dónde ver Francia vs. Senegal?

PaísHoraCanal
Costa Rica1:00 p. m.Teletica Canal 7, TDMAX, FOX+ y Fox
México1:00 p. m.ViX
Estados Unidos3:00 p. m.FOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
Perú2:00 p. m.DirecTV, América TV, Paramount+ y Disney+ Premium
Ecuador2:00 p. m.Teleamazonas, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
Colombia2:00 p. m.Radio Nacional, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
Chile3:00 p. m.Chilevisión, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
Venezuela3:00 p. m.Televen, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
Bolivia3:00 p. m.Entel TV y Tigo Sports
Argentina4:00 p. m.Flow Sports, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
Uruguay4:00 p. m.Canal 5, AUF TV, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium
Brasil4:00 p. m.SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+ y CazéTV
Paraguay4:00 p. m.GEN y Trece
Puerto Rico1:00 p. m.Telemundo y NAICOM
Nicaragua1:00 p. m.Canal 10, Tigo Sports, FOX y ViX
Guatemala1:00 p. m.Tigo Sports y ViX
República Dominicana1:00 p. m.ViX y Pio Deportes
Honduras1:00 p. m.Telecadena 7 y 4, DTVC+, FOX, Tigo Sports y ViX
El Salvador1:00 p. m.Canal 4, TCS GO, FOX, Tigo Sports y ViX
España9:00 p. m.DAZN, RTVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV y La 2 Cat
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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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